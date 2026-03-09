Nissan LEAF стал главным "женским" автомобилем года 2026: чем он покорил международное жюри

Новый Nissan LEAF получил главную награду международной премии Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 года. Как сообщает пресс-служба Nissan, электромобиль стал абсолютным победителем среди 55 новых моделей, которые оценивало международное жюри автомобильных журналисток из более чем 50 стран мира.

Также интересно Mitsubishi готовит электромобиль на базе Nissan Leaf

Электромобиль-пионер с новым поколением

Nissan LEAF остается одним из символов электромобильной революции. Модель дебютировала еще в 2010 году и стала первым массовым электромобилем в мире. За более чем 15 лет она превратилась в одну из самых известных электрических моделей на глобальном рынке.

Третье поколение LEAF продолжает эту историю. Новый автомобиль получил более современный дизайн, увеличенный запас хода и интуитивные цифровые технологии. Именно сочетание практичности и технологичности стало одним из главных аргументов для жюри.

Что оценивает премия WWCOTY

Премия Women's Worldwide Car of the Year имеет свою особенность - автомобили оценивают исключительно женщины-автожурналистки. В 2026 году в состав жюри входили 86 эксперток с пяти континентов. Среди них есть и журналистка из Украины Марина Китина.

Во время голосования они учитывают факторы, важные для реальных водителей: безопасность, дизайн, цену, простоту использования и экологическое воздействие. По словам исполнительного президента премии Марты Гарсии, новый LEAF демонстрирует "зрелое и разумное видение электрификации", которое делает электромобили доступными для широкого круга пользователей.

Победители в других номинациях

Кроме главной победы, жюри Women's Worldwide Car of the Year также определило лучшие автомобили в различных сегментах. В категории компактных SUV победил электрический Škoda Elroq, а также жюри отметило Mercedes-Benz CLA с его современными цифровыми технологиями и комфортом. Лучшим большим SUV стал семейный электрический Hyundai Ioniq 9, а среди внедорожников победу одержал рамный Toyota 4Runner, который сохранил классический характер настоящего 4×4. В сегменте эксклюзивных автомобилей победил суперкар Lamborghini Temerario с новой гибридной силовой установкой.

Отдельно жюри отметило и технологические достижения автопроизводителей. Награду Best Tech Award получила компания Renault за развитие новых электрических платформ и интеграцию программных решений, а специальную награду Sandy Myhre Award вручили Ford за активную политику гендерного равенства и поддержку женщин в технических и руководящих должностях.

Почему победил именно LEAF

Жюри отметило сбалансированность новой модели. Электромобиль предлагает современные технологии, но при этом остается простым в ежедневном использовании - именно этого часто не хватает многим инновационным автомобилям.

Важным фактором стало и наследие модели. LEAF фактически проложил дорогу массовой электромобильности, а новое поколение продолжает эту миссию, делая электрический транспорт еще доступнее.

Кстати названы 10 финалистов конкурса "Авто года в Украине"

Двойная победа модели

Это не первая награда LEAF в нынешнем конкурсе. Ранее электромобиль уже победил в категории Best Compact Car.

Фактически эта победа подтверждает, что модель остается одним из ключевых игроков в сегменте доступных электромобилей, даже несмотря на стремительный рост конкуренции на глобальном рынке EV.