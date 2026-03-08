Mitsubishi готовит электромобиль на базе Nissan LEAF: дебют уже летом

Компания Mitsubishi Motors готовится представить новый электромобиль, созданный на базе Nissan LEAF. Дебют запланирован на лето 2026 года, а тестовые прототипы уже заметили на дорогах.

LEAF, но с другим характером, пишут в Elektrek.

Новый LEAF третьего поколения радикально изменился. Вместо классического хэтчбека модель получила более высокий кузов в стиле кроссовера. Запас хода увеличили, а для рынка США добавили порт NACS - стандарт зарядки Tesla Supercharger.

Mitsubishi использует эту же техническую основу, но изменит внешность. Ожидаются собственные светодиодные фары, другие бамперы, крылья и декоративные элементы. Похожую стратегию ранее применяли Subaru и Toyota в совместных проектах.

Техника - знакомая

Официальных характеристик Mitsubishi пока не раскрывает, однако логично ожидать те же агрегаты, что и у нового LEAF.

Nissan LEAF оснащается батареей 75 кВт-ч и передним электромотором мощностью 174 л.с. По американскому циклу EPA запас хода составляет до 303 миль (примерно 488 км).

Изначально Nissan планировал более дешевую версию с батареей 52 кВт-ч, но от нее отказались из-за “запросов клиентов и потребностей сегмента”.

Стратегия возвращения

Для Mitsubishi это часть плана возвращения на североамериканский рынок. Партнерство с Nissan позволяет быстро вывести конкурентную модель без разработки с нуля.

Новый электрокар станет своеобразным “близнецом” LEAF, но с собственной айдентикой. В перспективе это позволит бренду усилить позиции в сегменте доступных электрокроссоверов.

Что это означает для рынка

LEAF остается одним из самых доступных электромобилей в США - стартовая цена менее 30 тысяч долларов. Если Mitsubishi сохранит подобную ценовую политику, конкуренция в бюджетном сегменте EV усилится.

Для Украины эта новость интересна с точки зрения будущего импорта. Учитывая популярность LEAF на вторичном рынке, новая модель от Mitsubishi также может появиться у нас через несколько лет.

Больше деталей станет известно уже в ближайшее время - официальная премьера ожидается этим летом.