Легендарный Mitsubishi Pajero возвращается: когда ждать презентацию

На шпионских фото Carscoops заметно, что даже под плотным камуфляжем прототип демонстрирует изменение дизайнерского подхода, отмечает Auto24. Новый Pajero получил значительно более квадратный и “внедорожный” силуэт, который заметно отличается от более мягких форм Outlander.

Передняя часть отличается вертикальной решеткой радиатора, угловатыми светодиодными ходовыми огнями и массивным бампером, адаптированным к бездорожью. Профиль подчеркивают расширенные колесные арки, фиксированные подножки и высокая линия кузова. Сзади заметны вертикальное стекло, спойлер на крыше и, вероятно, раздельные двери багажника - классическое решение для больших экспедиционных SUV.

Рамная конструкция и настоящий полный привод

В отличие от многих современных кроссоверов, новый Pajero сохраняет традиционную конструкцию. Он построен на рамной платформе пикапа Triton (L200 на нашем рынке), что обеспечивает высокую жесткость и выносливость на бездорожье.

Модель получит обновленную систему полного привода с семью режимами движения - для асфальта, гравия, снега, грязи, песка и каменистой местности. Такой подход прямо ориентирован на конкуренцию с Land Cruiser в сегменте “настоящих” внедорожников.

Дизель и возможная электрификация

Базовым двигателем, предположительно, станет 2,4-литровый битурбодизель серии 4N16 мощностью около 201 л.с. и 470 Нм. Он уже используется на Triton (L200) и хорошо подходит для тяжелых условий эксплуатации. Также ожидается гибридная версия с возможностью зарядки от сети. Она может базироваться на системе Outlander PHEV с бензиновым двигателем 2,4 л, двумя электромоторами и суммарной отдачей примерно 248 л.с. и 450 Нм. Для более крупного внедорожника эти показатели могут быть доработаны.

Когда ждать премьеру

Официальный дебют нового Pajero ожидается летом 2026 года, а старт продаж на большинстве рынков запланирован на начало 2027-го. Модель станет флагманом внедорожной линейки Mitsubishi и ключевым элементом глобальной стратегии развития бренда.