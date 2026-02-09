На базе пикапов Mitsubishi L200 сделали пять ремонтных мастерских

ФОТО: Твой Шаг|
Ремонтный пикап Mitsubishi L200 с кран-балкой
Дарителем техники выступил благотворительный фонд “Твой Шаг”. Автомобили для ремонта в полевых условиях колесных машин приобретены за средства людей и организаций, а также от международных партнеров.
Как говорится в сообщении Благотворительного фонда, все пять единиц спецтранспорта сделаны на база новых пикапов Mitsubishi L200. О характеристиках этой машины повторяться не будем, поскольку описания и фото подавали неоднократно.
Военные отмечают, что ремонтные мастерские Locker работают там, где нет права на остановку. Речь идет о быстром ремонте, автономности и про сохраненные жизни.
Автопарку Сил спецопераций достались машины Mitsubishi L200 с нулевым пробегом. Фото: Твой Крок
Комплектация как в стационаре
Автономный комплекс помощи подразделениям в полевых условиях практически имеет такие же наборы инструментария, что и стационарные автомастерские, но в сжатом виде.
В крытом кузове обычно стоит 200-литровый компрессор, 3-фазный генератор на выдвижной нише, который питает не только приборы освещения, но и электроинструмент, сварочный аппарат.
Не КМУ, но атрибут не менее значимый
Добавлена в комплектацию кран-балка позволяет поднять не только массивное колесо тяжелого грузового автомобиля или бронетранспортера, но и вытянуть с моторной ниши демонтированный двигатель, снять с разбитой машины целую ось и переставить ее на машину, что ремонтируется, а также выполнять другие подъемные операции.
Для военных – это фото на память с церемониала, а для благотворительного фонда – отчет дарителям за использованные средства. Фото: Твой Шаг
Двое в поле – мощная сила
Обычно ремонтные работы в полевых условиях выполняет экипаж из двух человек – водитель-ремонтник и механик.
Техника после повреждений в ходе боевых действий или просто физического выхода из строя "восстанавливается сразу на позициях, подразделение остается в строю и продолжает выполнять боевые задачи".