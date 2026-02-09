На базі пікапів Mitsubishi L200 зробили пʼять ремонтних майстерень

Дарувальником техніки виступив благодійний фонд "Твій Крок". Автомобілі для ремонту в польових умовах колісних машин придбано за кошти людей та організацій, а також від міжнародних партнерів.

Як йдеться у повідомленні Благодійного фонду, усі п'ять одиниць спецтранспорту зроблені на базі нових пікапів Mitsubishi L200.

Військові зазначають, що ремонтні майстерні Locker працюють там, де немає права на зупинку. Мова йде про швидкий ремонт, автономність і збережені життя.

Автопарку Сил спецоперацій дісталися машини Mitsubishi L200 з нульовим пробігом. Фото: Твій Крок

Комплектація як у стаціонарі

Автономний комплекс допомоги підрозділам у польових умовах практично має такі ж самі набори інструментарію, що і стаціонарні автомайстерні, але в стисненому вигляді.

У критому кузові зазвичай стоїть 200-літровим компресором, 3-фазний генератор на висувній ніші, який живить не тільки прилади освітлення, але й електроінструмент, зварювальний апарат.

Не КМУ, але атрибут не менш значущий

Додана в комплектацію кран-балка дозволяє підняти не тільки масивне колесо важкого вантажного автомобіля чи бронетранспортера, але й підняти з моторної ніші демонтований двигун, зняти з розбитої машини цілу вісь й переставити її на машину, що ремонтується, а також виконувати інші підіймальні операції.

Для військових – це фото на згадку з церемоніалу, а для благодійного фонду – звіт дарувальникам за використані кошти. Фото: Твій Крок

Двоє в полі – потужна сила

Зазвичай ремонтні роботи в польових умовах виконує екіпаж з двох осіб – водій-ремонтник і механік.

Техніка після пошкоджень у ході бойових дій чи просто фізичного виходу з ладу "відновлюється одразу на позиціях, підрозділ залишається в строю й продовжує виконувати бойові завдання".