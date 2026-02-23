Nissan откладывает самый доступный Leaf: бюджетной версии пока не будет

Ожидалось, что новинка появится уже в этом году, однако производство базовой версии отложили на неопределенный срок, сообщает Carscoops. О подготовке упрощенной версии Leaf 2026 модельного года компания сообщила еще осенью прошлого года, отмечает Auto24. Идея выглядела логичной: предложить электромобиль за примерно 25 360 долларов - существенно дешевле большинства конкурентов в США.

Для многих покупателей это могло стать шансом перейти на электротягу без значительных финансовых затрат. Но на данный момент проект поставили на паузу. Представители Nissan подтвердили, что в этом модельном году версия с меньшим аккумулятором на американский рынок не выйдет. В то же время в компании подчеркивают, что модель формально не отменена, однако никаких конкретных сроков запуска не называют.

Меньший аккумулятор - меньший запас хода

Главной особенностью Leaf S должен был стать аккумулятор емкостью 52 кВт-ч, тогда как актуальные более дорогие версии оснащаются батареей на 75 кВт-ч. Официальный запас хода для новой базовой модификации не объявляли, однако ожидалось, что он составит примерно 320 км на одном заряде. Это достаточно для городской эксплуатации, но для дальних путешествий такой показатель уже выглядит компромиссным, тем более, что действующие версии Leaf способны преодолевать около 460–490 км без подзарядки, что делает их более универсальными.

Почему Nissan поставил проект на паузу

Официально компания объясняет решение “оценкой рыночных тенденций” и изменениями в сегменте электромобилей. В то же время аналитики говорят о других факторах. Вероятно, свою роль играют импортные пошлины, ведь модель производится в Японии. Дополнительные расходы могли существенно повлиять на финансовую целесообразность запуска доступной версии с минимальной маржой. В нынешних условиях производителю выгоднее сосредоточиться на более дорогих комплектациях или новых электрических моделях с лучшими характеристиками и высокой прибылью.

Что это означает для рынка электромобилей

Отсрочка Leaf S усложняет амбиции Nissan в сегменте бюджетных электрокаров. Рынок электромобилей становится все более конкурентным, и доступные модели играют в нем ключевую роль. Если запуск бюджетной версии затянется, бренд рискует потерять часть потенциальных покупателей, которые ищут максимально недорогой электромобиль с проверенным именем. Пока же самый дешевый Leaf остается лишь планом на бумаге.