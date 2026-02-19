Nissan отзывает более 324 тысяч Rogue из-за риска "клина" двигателя

Проблема связана с 1,5-литровым трехцилиндровым агрегатом серии VC-Turbo (KR15DDT), отмечает Auto24. По данным производителя, при чрезмерной температуре масло теряет свои смазочные свойства, что ускоряет износ внутренних компонентов и может привести к утечке или разрушению узлов.

Читайте также: Nissan Rogue дешевеет на аукционах США: за сколько отдают

Проверки, перепрошивка и возможные замены

В рамках отзыва дилеры будут проверять состояние двигателя, обновлять программное обеспечение управления и проводить тест-драйв. Если при осмотре обнаружат металлические частицы в поддоне картера, автомобилю могут установить новые компоненты или выполнить расширенный ремонт силового агрегата.

Это не первый подобный случай для бренда. В прошлом году под сервисную кампанию попали сотни тысяч автомобилей с турбодвигателями переменной степени сжатия, в частности модели Nissan Altima, Infiniti QX50 и Infiniti QX55.

Напомним: Почти полмиллиона автомобилей Nissan и Infiniti имеют дефект двигателя

Вторая проблема - дроссельная заслонка

Отдельно производитель объявил еще одну кампанию для 318 781 кроссовера Rogue 2024–2025 годов. На этот раз неисправность касается электронной дроссельной заслонки: шестерня привода может изнашиваться или ломаться, что способно вызвать потерю мощности или нестабильную реакцию на нажатие педали акселератора.

В рамках этого отзыва дилеры перепрограммируют блок управления, проверят узел дроссельной заслонки и при необходимости заменят его.

Также интересно: Nissan потерял лидерство на домашнем рынке электромобилей

Риски и последствия для владельцев

Хотя Nissan Rogue традиционно считается практичным семейным кроссовером, обе сервисные кампании могут существенно повлиять на его репутацию. Владельцам рекомендуется обратиться к официальным дилерам для проверки автомобиля и выполнения необходимых работ.