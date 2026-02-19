Nissan відкликає понад 324 тисячі Rogue через ризик "клину" двигуна

Проблема пов’язана з 1,5-літровим трициліндровим агрегатом серії VC-Turbo (KR15DDT), зазначає Auto24. За даними виробника, за надмірної температури олива втрачає свої мастильні властивості, що прискорює зношування внутрішніх компонентів і може призвести до витоку або руйнування вузлів.

Перевірки, перепрошивка та можливі заміни

У межах відкликання дилери перевірятимуть стан двигуна, оновлюватимуть програмне забезпечення керування та проводитимуть тест-драйв. Якщо під час огляду виявлять металеві частинки в піддоні картера, автомобілю можуть встановити нові компоненти або виконати розширений ремонт силового агрегату.

Це не перший подібний випадок для бренду. Минулого року під сервісну кампанію потрапили сотні тисяч автомобілів із турбодвигунами змінного ступеня стиснення, зокрема моделі Nissan Altima, Infiniti QX50 та Infiniti QX55.

Друга проблема — дросельна заслінка

Окремо виробник оголосив ще одну кампанію для 318 781 кросовера Rogue 2024–2025 років. Цього разу несправність стосується електронної дросельної заслінки: шестерня приводу може зношуватися або ламатися, що здатне спричинити втрату потужності або нестабільну реакцію на натискання педалі акселератора.

У межах цього відкликання дилери перепрограмують блок керування, перевірять вузол дросельної заслінки та за потреби замінять його.

Ризики та наслідки для власників

Хоча Nissan Rogue традиційно вважається практичним сімейним кросовером, обидві сервісні кампанії можуть суттєво вплинути на його репутацію. Власникам рекомендовано звернутися до офіційних дилерів для перевірки автомобіля та виконання необхідних робіт.