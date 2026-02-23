Nissan відкладає найдоступніший Leaf: бюджетної версії поки не буде

Очікувалося, що новинка з’явиться вже цього року, однак виробництво базової версії відклали на невизначений термін, повідомляє Carscoops. Про підготовку спрощеної версії Leaf 2026 модельного року компанія повідомила ще восени минулого року, зазначає Auto24. Ідея виглядала логічною: запропонувати електромобіль за приблизно 25 360 доларів — суттєво дешевше за більшість конкурентів у США.

Для багатьох покупців це могло стати шансом перейти на електротягу без значних фінансових витрат. Але наразі проєкт поставили на паузу. Представники Nissan підтвердили, що у цьому модельному році версія з меншим акумулятором на американський ринок не вийде. Водночас у компанії підкреслюють, що модель формально не скасована, проте жодних конкретних строків запуску не називають.

Менший акумулятор — менший запас ходу

Головною особливістю Leaf S мав стати акумулятор ємністю 52 кВт-год, тоді як актуальні дорожчі версії оснащуються батареєю на 75 кВт-год. Офіційний запас ходу для нової базової модифікації не оголошували, однак очікувалося, що він становитиме приблизно 320 км на одному заряді. Це достатньо для міської експлуатації, але для далеких подорожей такий показник уже виглядає компромісним, тим паче, що чинні версії Leaf здатні долати близько 460–490 км без підзарядки, що робить їх більш універсальними.

Чому Nissan поставив проєкт на паузу

Офіційно компанія пояснює рішення “оцінкою ринкових тенденцій” та змінами в сегменті електромобілів. Водночас аналітики говорять про інші чинники. Ймовірно, свою роль відіграють імпортні мита, адже модель виробляється в Японії. Додаткові витрати могли суттєво вплинути на фінансову доцільність запуску доступної версії з мінімальною маржею. У нинішніх умовах виробнику вигідніше зосередитися на дорожчих комплектаціях або нових електричних моделях із кращими характеристиками та вищим прибутком.

Що це означає для ринку електромобілів

Відтермінування Leaf S ускладнює амбіції Nissan у сегменті бюджетних електрокарів. Ринок електромобілів стає дедалі конкурентнішим, і доступні моделі відіграють у ньому ключову роль. Якщо запуск бюджетної версії затягнеться, бренд ризикує втратити частину потенційних покупців, які шукають максимально недорогий електромобіль із перевіреним ім’ям. Поки що ж найдешевший Leaf залишається лише планом на папері.