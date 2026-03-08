Mitsubishi готує електромобіль на базі Nissan LEAF: дебют уже влітку

Компанія Mitsubishi Motors готується представити новий електромобіль, створений на базі Nissan LEAF. Дебют запланований на літо 2026 року, а тестові прототипи вже помітили на дорогах.

LEAF, але з іншим характером, пишуть в Elektrek.

Новий LEAF третього покоління радикально змінився. Замість класичного хетчбека модель отримала більш високий кузов у стилі кросовера. Запас ходу збільшили, а для ринку США додали порт NACS — стандарт зарядки Tesla Supercharger.

Mitsubishi використає цю ж технічну основу, але змінить зовнішність. Очікуються власні світлодіодні фари, інші бампери, крила та декоративні елементи. Схожу стратегію раніше застосовували Subaru та Toyota у спільних проєктах.

Техніка — знайома

Офіційних характеристик Mitsubishi поки не розкриває, однак логічно очікувати ті ж агрегати, що й у нового LEAF.

Nissan LEAF оснащується батареєю 75 кВт·год та переднім електромотором потужністю 174 к.с. За американським циклом EPA запас ходу становить до 303 миль (приблизно 488 км).

Спочатку Nissan планував дешевшу версію з батареєю 52 кВт·год, але від неї відмовилися через “запити клієнтів і потреби сегмента”.

Стратегія повернення

Для Mitsubishi це частина плану повернення на північноамериканський ринок. Партнерство з Nissan дозволяє швидко вивести конкурентну модель без розробки з нуля.

Новий електрокар стане своєрідним “близнюком” LEAF, але з власною айдентикою. У перспективі це дозволить бренду посилити позиції в сегменті доступних електрокросоверів.

Що це означає для ринку

LEAF залишається одним із найдоступніших електромобілів у США — стартова ціна менше 30 тисяч доларів. Якщо Mitsubishi збереже подібну цінову політику, конкуренція в бюджетному сегменті EV посилиться.

Для України ця новина цікава з погляду майбутнього імпорту. З огляду на популярність LEAF на вторинному ринку, нова модель від Mitsubishi також може з’явитися у нас через кілька років.

Більше деталей стане відомо вже найближчим часом — офіційна прем’єра очікується цього літа.