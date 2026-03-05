Названы 10 финалистов конкурса "Автомобиль года в Украине 2026"

28 февраля 2026 года завершилось общественное голосование на сайте autoroku.ua, которое длилось с 19 января. По его результатам сформирован список из десяти моделей, претендующих на главную награду конкурса "Автомобиль года в Украине 2026".
Какие автомобили прошли в финал
В финальный этап конкурса попали десять моделей. Именно из этого списка определят главного победителя.
Финалисты конкурса (в алфавитном порядке):
- Audi A6
- BMW iX
- Chery Tiggo 4 Hybrid
- Cupra Formentor
- Mercedes-Benz G 580 EQ
- Peugeot 3008
- Renault Duster
- Skoda Enyaq
- Subaru Forester
- Volvo XC90
Этот список демонстрирует разнообразие современного авторынка: здесь есть электромобили, гибриды и классические бензиновые модели. В финал попали как премиальные автомобили, так и более доступные массовые кроссоверы.
Впереди – тест-драйв экспертного жюри
Следующим этапом станет тест-драйв всех финалистов с участием Экспертного жюри. Профессиональные автомобильные журналисты и специалисты рынка будут оценивать модели по ряду критериев - от дизайна и технологий до практичности и стоимости владения.
Именно после этого эксперты отдадут свои голоса за главную награду и победителей в дополнительных номинациях.
Как определят победителя
Победитель конкурса определяется по сумме баллов двух жюри:
- общественного голосования;
- экспертного жюри.
Такой формат позволяет совместить мнение автомобилистов и профессиональных экспертов рынка.
Окончательные результаты конкурса и имя "Автомобиля года в Украине 2026" объявят после подведения итогов голосования.