Названы 10 финалистов конкурса "Автомобиль года в Украине 2026"

28 февраля 2026 года завершилось общественное голосование на сайте autoroku.ua, которое длилось с 19 января. По его результатам сформирован список из десяти моделей, претендующих на главную награду конкурса "Автомобиль года в Украине 2026".

Какие автомобили прошли в финал

В финальный этап конкурса попали десять моделей. Именно из этого списка определят главного победителя.

Финалисты конкурса (в алфавитном порядке):

Audi A6

BMW iX

Chery Tiggo 4 Hybrid

Cupra Formentor

Mercedes-Benz G 580 EQ

Peugeot 3008

Renault Duster

Skoda Enyaq

Subaru Forester

Volvo XC90

Этот список демонстрирует разнообразие современного авторынка: здесь есть электромобили, гибриды и классические бензиновые модели. В финал попали как премиальные автомобили, так и более доступные массовые кроссоверы.

Впереди – тест-драйв экспертного жюри

Следующим этапом станет тест-драйв всех финалистов с участием Экспертного жюри. Профессиональные автомобильные журналисты и специалисты рынка будут оценивать модели по ряду критериев - от дизайна и технологий до практичности и стоимости владения.

Именно после этого эксперты отдадут свои голоса за главную награду и победителей в дополнительных номинациях.

Как определят победителя

Победитель конкурса определяется по сумме баллов двух жюри:

общественного голосования;

экспертного жюри.

Такой формат позволяет совместить мнение автомобилистов и профессиональных экспертов рынка.

Окончательные результаты конкурса и имя "Автомобиля года в Украине 2026" объявят после подведения итогов голосования.