Выбраны топ-3 авто года 2026: кто фаворит

ФОТО: BMW|
BMW iX3
Стала известна тройка финалистов всемирного конкурса World Car of the Year в главной номинации и отдельных категориях. Главная интрига: кто станет World Car of the Year?
За главный титул World Car of the Year 2026 борются:
- BMW iX3
- Hyundai Palisade
- Nissan Leaf
В финале сошлись два электрокроссовера и большой семейный SUV. Особенно интересно выглядит новое поколение Leaf, которое кардинально изменило концепцию и превратилось из хэтчбека в кроссовер.
Финалисты в других категориях
World Luxury Car
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
World Electric Vehicle
- BMW iX3
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
Мировой автомобиль с характеристиками
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Hyundai Ioniq 6 N
Мировой городской автомобиль
- Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus
- Светлячок
- Hyundai Venue
Мировой дизайн автомобиля года
- Kia PV5
- Mazda 6e / Mazda EZ-6
- Volvo ES90
Тренд очевиден
Среди финалистов доминируют электромобили. Это четко демонстрирует, что глобальная индустрия окончательно сместила фокус в сторону электрификации - даже в сегментах премиума и спортивных авто.
Для сравнения: в 2025 году главный титул получил Kia EV3.
Тогда же победителями стали:
- Volvo EX90 (Luxury)
- Hyundai Inster (EV)
- BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)
- Porsche 911 Carrera GTS (Performance)
- Volkswagen ID. Buzz (Design)
Кто фаворит?
BMW iX3 выглядит системным претендентом сразу в двух категориях. Nissan Leaf делает ставку на радикальную перезагрузку модели. Hyundai Palisade - единственный неэлектрический финалист в главной номинации - может сыграть на универсальности и глобальной популярности.
Финальное слово - за жюри. Победителей узнаем уже 1 апреля в Нью-Йорке.