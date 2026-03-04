Укр
Выбраны топ-3 авто года 2026: кто фаворит

Премия World Car of the Year 2026 выходит на финишную прямую. Жюри из 98 автомобильных журналистов из 33 стран объявило финалистов в каждой категории. Победителей назовут 1 апреля во время New York International Auto Show - в этом году партнерству премии с автосалоном исполняется 21 год.
World Car of the Year 2026: объявлена финальная тройка

ФОТО: BMW|

BMW iX3

Стала известна тройка финалистов всемирного конкурса World Car of the Year в главной номинации и отдельных категориях. Главная интрига: кто станет World Car of the Year?

За главный титул World Car of the Year 2026 борются:

  • BMW iX3
  • Hyundai Palisade
  • Nissan Leaf

В финале сошлись два электрокроссовера и большой семейный SUV. Особенно интересно выглядит новое поколение Leaf, которое кардинально изменило концепцию и превратилось из хэтчбека в кроссовер.

Финалисты в других категориях

World Luxury Car

  • Cadillac Vistiq
  • Lucid Gravity
  • Volvo ES90

World Electric Vehicle

  • BMW iX3
  • Mercedes-Benz CLA
  • Nissan Leaf

Мировой автомобиль с характеристиками

  • BMW M2 CS
  • Chevrolet Corvette E-Ray
  • Hyundai Ioniq 6 N

Мировой городской автомобиль

  • Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus
  • Светлячок
  • Hyundai Venue

Мировой дизайн автомобиля года

  • Kia PV5
  • Mazda 6e / Mazda EZ-6
  • Volvo ES90

Тренд очевиден

Среди финалистов доминируют электромобили. Это четко демонстрирует, что глобальная индустрия окончательно сместила фокус в сторону электрификации - даже в сегментах премиума и спортивных авто.

Для сравнения: в 2025 году главный титул получил Kia EV3.

Тогда же победителями стали:

  • Volvo EX90 (Luxury)
  • Hyundai Inster (EV)
  • BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)
  • Porsche 911 Carrera GTS (Performance)
  • Volkswagen ID. Buzz (Design)

Кто фаворит?

BMW iX3 выглядит системным претендентом сразу в двух категориях. Nissan Leaf делает ставку на радикальную перезагрузку модели. Hyundai Palisade - единственный неэлектрический финалист в главной номинации - может сыграть на универсальности и глобальной популярности.

Финальное слово - за жюри. Победителей узнаем уже 1 апреля в Нью-Йорке.

