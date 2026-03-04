Выбраны топ-3 авто года 2026: кто фаворит

Стала известна тройка финалистов всемирного конкурса World Car of the Year в главной номинации и отдельных категориях. Главная интрига: кто станет World Car of the Year?

Кстати какие новые авто покупали в Украине в январе

За главный титул World Car of the Year 2026 борются:

BMW iX3

Hyundai Palisade

Nissan Leaf

В финале сошлись два электрокроссовера и большой семейный SUV. Особенно интересно выглядит новое поколение Leaf, которое кардинально изменило концепцию и превратилось из хэтчбека в кроссовер.

Финалисты в других категориях

World Luxury Car

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

World Electric Vehicle

BMW iX3

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Мировой автомобиль с характеристиками

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Hyundai Ioniq 6 N

Мировой городской автомобиль

Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus

Светлячок

Hyundai Venue

Мировой дизайн автомобиля года

Kia PV5

Mazda 6e / Mazda EZ-6

Volvo ES90

Тренд очевиден

Среди финалистов доминируют электромобили. Это четко демонстрирует, что глобальная индустрия окончательно сместила фокус в сторону электрификации - даже в сегментах премиума и спортивных авто.

Кстати какой грузовик признали лучшим

Для сравнения: в 2025 году главный титул получил Kia EV3.

Тогда же победителями стали:

Volvo EX90 (Luxury)

Hyundai Inster (EV)

BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)

Porsche 911 Carrera GTS (Performance)

Volkswagen ID. Buzz (Design)

Кто фаворит?

BMW iX3 выглядит системным претендентом сразу в двух категориях. Nissan Leaf делает ставку на радикальную перезагрузку модели. Hyundai Palisade - единственный неэлектрический финалист в главной номинации - может сыграть на универсальности и глобальной популярности.

Финальное слово - за жюри. Победителей узнаем уже 1 апреля в Нью-Йорке.