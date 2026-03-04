Обрано топ-3 авто року 2026: хто фаворит

Стала відома трійка фіналістів всесвітнього конкурсу World Car of the Year у головній номінації та окремих категоріях. Головна інтрига: хто стане World Car of the Year?

До речі які нові авто купували в Україні у січні

За головний титул World Car of the Year 2026 борються:

BMW iX3

Hyundai Palisade

Nissan Leaf

У фіналі зійшлися два електрокросовери та великий сімейний SUV. Особливо цікаво виглядає нове покоління Leaf, яке кардинально змінило концепцію і перетворилося з хетчбека на кросовер.

Фіналісти в інших категоріях

World Luxury Car

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

World Electric Vehicle

BMW iX3

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

World Performance Car

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Hyundai Ioniq 6 N

World Urban Car

Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus

Firefly

Hyundai Venue

World Car Design of the Year

Kia PV5

Mazda 6e / Mazda EZ-6

Volvo ES90

Тренд очевидний

Серед фіналістів домінують електромобілі. Це чітко демонструє, що глобальна індустрія остаточно змістила фокус у бік електрифікації — навіть у сегментах преміуму та спортивних авто.

До речі яку вантажівку визнали кращою

Для порівняння: у 2025 році головний титул здобув Kia EV3.

Тоді ж переможцями стали:

Volvo EX90 (Luxury)

Hyundai Inster (EV)

BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)

Porsche 911 Carrera GTS (Performance)

Volkswagen ID. Buzz (Design)

Хто фаворит?

BMW iX3 виглядає системним претендентом одразу в двох категоріях. Nissan Leaf робить ставку на радикальне перезавантаження моделі. Hyundai Palisade — єдиний неелектричний фіналіст у головній номінації — може зіграти на універсальності та глобальній популярності.

Фінальне слово — за журі. Переможців дізнаємося вже 1 квітня в Нью-Йорку.