Обрано топ-3 авто року 2026: хто фаворит

Премія World Car of the Year 2026 виходить на фінішну пряму. Журі з 98 автомобільних журналістів із 33 країн оголосило фіналістів у кожній категорії. Переможців назвуть 1 квітня під час New York International Auto Show — цього року партнерству премії з автосалоном виповнюється 21 рік.
World Car of the Year 2026: оголошено фінальну трійку

BMW iX3

Стала відома трійка фіналістів всесвітнього конкурсу World Car of the Year у головній номінації та окремих категоріях. Головна інтрига: хто стане World Car of the Year?

За головний титул World Car of the Year 2026 борються:

  • BMW iX3
  • Hyundai Palisade
  • Nissan Leaf

У фіналі зійшлися два електрокросовери та великий сімейний SUV. Особливо цікаво виглядає нове покоління Leaf, яке кардинально змінило концепцію і перетворилося з хетчбека на кросовер.

Фіналісти в інших категоріях

World Luxury Car

  • Cadillac Vistiq
  • Lucid Gravity
  • Volvo ES90

World Electric Vehicle

  • BMW iX3
  • Mercedes-Benz CLA
  • Nissan Leaf

World Performance Car

  • BMW M2 CS
  • Chevrolet Corvette E-Ray
  • Hyundai Ioniq 6 N

World Urban Car

  • Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus
  • Firefly
  • Hyundai Venue

World Car Design of the Year

  • Kia PV5
  • Mazda 6e / Mazda EZ-6
  • Volvo ES90

Тренд очевидний

Серед фіналістів домінують електромобілі. Це чітко демонструє, що глобальна індустрія остаточно змістила фокус у бік електрифікації — навіть у сегментах преміуму та спортивних авто.

Для порівняння: у 2025 році головний титул здобув Kia EV3.

Тоді ж переможцями стали:

  • Volvo EX90 (Luxury)
  • Hyundai Inster (EV)
  • BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)
  • Porsche 911 Carrera GTS (Performance)
  • Volkswagen ID. Buzz (Design)

Хто фаворит?

BMW iX3 виглядає системним претендентом одразу в двох категоріях. Nissan Leaf робить ставку на радикальне перезавантаження моделі. Hyundai Palisade — єдиний неелектричний фіналіст у головній номінації — може зіграти на універсальності та глобальній популярності.

Фінальне слово — за журі. Переможців дізнаємося вже 1 квітня в Нью-Йорку.

