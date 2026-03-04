Обрано топ-3 авто року 2026: хто фаворит

ФОТО: BMW|
BMW iX3
Стала відома трійка фіналістів всесвітнього конкурсу World Car of the Year у головній номінації та окремих категоріях. Головна інтрига: хто стане World Car of the Year?
До речі які нові авто купували в Україні у січні
За головний титул World Car of the Year 2026 борються:
- BMW iX3
- Hyundai Palisade
- Nissan Leaf
У фіналі зійшлися два електрокросовери та великий сімейний SUV. Особливо цікаво виглядає нове покоління Leaf, яке кардинально змінило концепцію і перетворилося з хетчбека на кросовер.
Фіналісти в інших категоріях
World Luxury Car
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
World Electric Vehicle
- BMW iX3
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
World Performance Car
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Hyundai Ioniq 6 N
World Urban Car
- Chevrolet Spark EUV / Baojun Yep Plus
- Firefly
- Hyundai Venue
World Car Design of the Year
- Kia PV5
- Mazda 6e / Mazda EZ-6
- Volvo ES90
Тренд очевидний
Серед фіналістів домінують електромобілі. Це чітко демонструє, що глобальна індустрія остаточно змістила фокус у бік електрифікації — навіть у сегментах преміуму та спортивних авто.
До речі яку вантажівку визнали кращою
Для порівняння: у 2025 році головний титул здобув Kia EV3.
Тоді ж переможцями стали:
- Volvo EX90 (Luxury)
- Hyundai Inster (EV)
- BYD Seagull / BYD Dolphin Mini (Urban)
- Porsche 911 Carrera GTS (Performance)
- Volkswagen ID. Buzz (Design)
Хто фаворит?
BMW iX3 виглядає системним претендентом одразу в двох категоріях. Nissan Leaf робить ставку на радикальне перезавантаження моделі. Hyundai Palisade — єдиний неелектричний фіналіст у головній номінації — може зіграти на універсальності та глобальній популярності.
Фінальне слово — за журі. Переможців дізнаємося вже 1 квітня в Нью-Йорку.