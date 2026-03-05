Названо 10 фіналістів конкурсу “Автомобіль року в Україні 2026”

28 лютого 2026 року завершилося громадське голосування на сайті autoroku.ua, яке тривало з 19 січня. За його результатами сформовано список із десяти моделей, що претендують на головну нагороду конкурсу «Автомобіль року в Україні 2026».
Які автомобілі пройшли до фіналу
До фінального етапу конкурсу потрапили десять моделей. Саме з цього списку визначать головного переможця.
Фіналісти конкурсу (у алфавітному порядку):
- Audi A6
- BMW iX
- Chery Tiggo 4 Hybrid
- Cupra Formentor
- Mercedes-Benz G 580 EQ
- Peugeot 3008
- Renault Duster
- Skoda Enyaq
- Subaru Forester
- Volvo XC90
Цей список демонструє різноманітність сучасного авторинку: тут є електромобілі, гібриди та класичні бензинові моделі. До фіналу потрапили як преміальні автомобілі, так і більш доступні масові кросовери.
Попереду – тест-драйв експертного журі
Наступним етапом стане тест-драйв усіх фіналістів за участі Експертного журі. Професійні автомобільні журналісти та фахівці ринку оцінюватимуть моделі за низкою критеріїв — від дизайну та технологій до практичності й вартості володіння.
Саме після цього експерти віддадуть свої голоси за головну нагороду та переможців у додаткових номінаціях.
Як визначать переможця
Переможець конкурсу визначається за сумою балів двох журі:
- громадського голосування;
- експертного журі.
Такий формат дозволяє поєднати думку автомобілістів і професійних експертів ринку.
Остаточні результати конкурсу та ім’я «Автомобіля року в Україні 2026» оголосять після підбиття підсумків голосування.