Maybach тепер буде мікроавтобусом: що придумали в Mercedes-Benz

Mercedes-Benz розповів про майбутню премʼєру Mercedes-Maybach VLS, який стане флагманом у сегменті великих мінівенів преміум-класу.

Як повідомляє виробник, модель створена для клієнтів, які роблять ставку саме на комфорт у задньому ряду — фактично це автомобіль із філософією «приватної лаунж-зони».

Новий формат люксу: ставка на простір і комфорт

Mercedes-Maybach VLS — це розвиток ідей концепту Vision V, який показали раніше. Тепер ці напрацювання переходять у серійний формат. Втім, це напевне люксова версія мінівену VLS, який компанія представила нещодавно. Щобільше, фото нового Mercedes-Maybach VLS (крім одного в заголовку новини), тому поки що згадаємо, як виглядав концепт.

Mercedes-Maybach Vision V. Фото Mercedes-Benz

Ключова особливість — максимально просторий салон з акцентом на другий ряд. У Mercedes прямо говорять: це автомобіль не для водія, а для пасажира.

Задня частина салону виконана у форматі «private lounge». Йдеться про поєднання дорогих матеріалів, ручної роботи та цифрових технологій. Усе це має створити ефект «як вдома», але в русі.

Дизайн і технології: класика Maybach з новим підходом

Новинка зберігає традиційні риси Maybach — стриману розкіш, увагу до деталей і максимальну індивідуалізацію.

Водночас виробник робить акцент на цифровізації. Це означає нові мультимедійні рішення, інтерактивні функції та розширені можливості персоналізації простору.

Фактично VLS має стати мобільним кабінетом або зоною відпочинку. Це має сподобатись як українським бізнесменам, так і політикам, які ховаються від виборців за чорними вікнами лімузинів, але полюбляють комфорт і преміум-бренди.

Чому Mercedes запускає новий сегмент

Поява VLS — це не просто ще одна модель у лінійці. Mercedes фактично розширює портфель у верхньому сегменті.

Попит на ультракомфортні авто зростає, особливо серед клієнтів, які користуються послугами водія. У цьому контексті важливі не динаміка чи керованість, а простір, тиша та рівень оснащення.

Саме тут і з’являється новий клас — Grand Limousine, який має зайняти нішу між класичними седанами і розкішними мінівенами.

Що це означає для ринку

Mercedes-Maybach VLS — це сигнал про зміну пріоритетів у преміальному сегменті.

Якщо раніше головним був водій, то тепер фокус зміщується на пасажира. І це глобальний тренд, який вже видно у Китаї, США та Європі.

Для України це поки що нішевий сегмент. Але зростання інтересу до преміальних авто та сервісів із водієм означає, що подібні моделі можуть знайти свого клієнта і тут.