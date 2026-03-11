Абсолютно новий Mercedes‑Benz VLE відкриває еру розкішних електричних мінівенів: фото, відео

Модель стала першим автомобілем, побудованим на новій платформі Van Architecture, яка має модульну конструкцію та дозволяє створювати широкий спектр електричних фургонів і мінівенів. Новинка отримала сучасні цифрові технології, запас ходу понад 700 км і систему швидкісної зарядки нового покоління.

Голова правління Ола Калленіус зазначив, що “цей автомобіль відкриває новий етап розвитку бренду, поєднуючи інновації, універсальність і високий рівень комфорту”, повідомляє Auto24.

Поєднання мінівена та лімузина

Головна ідея нового Mercedes‑Benz VLE полягає в поєднанні двох концепцій. Автомобіль пропонує просторий салон на вісім місць, характерний для мінівенів, але водночас забезпечує комфорт і керованість преміального лімузина. Виробник обіцяє дуже плавну їзду завдяки новій пневматичній підвісці AIRMATIC, яка автоматично регулює кліренс.

Також модель отримала керовану задню вісь, що дозволяє значно покращити маневреність. Радіус розвороту становить лише 10,9 метра, що є дуже хорошим показником для такого великого автомобіля. Фактично, це показник багатьох хетчбеків — і це справді вражає.

Запас ходу понад 700 км і швидка зарядка

Електричний мінівен оснащений новою батареєю з корисною ємністю 115 кВт-год та працює на 800-вольтовій електричній архітектурі. Завдяки цьому автомобіль може отримати до 355 км запасу ходу всього за 15 хвилин зарядки. Початковою версією стане VLE 300 electric потужністю 203 кВт (276 к.с.), а пізніше з’явиться більш потужна модифікація VLE 400 4MATIC electric з повним приводом і потужністю понад 300 кВт (407 к.с.). Топова версія розганяється до 100 км/год приблизно за 6,5 секунди.

Простір, який можна повністю змінювати

Інтер’єр нової моделі створено з акцентом на гнучкість. Салон може мати від п’яти до восьми місць, а сидіння легко пересуваються або знімаються. Інноваційна система Roll & Go дозволяє переміщувати сидіння вперед або назад і фіксувати їх у будь-якому положенні. Для електричних сидінь передбачено дистанційне керування через інформаційно-розважальну систему або мобільний додаток. Покупці можуть обрати різні режими конфігурації салону:

Cargo — максимальний простір для багажу;

Executive — максимальний простір для пасажирів;

People & Cargo — баланс між пасажирами та багажем

Standard — стандартна конфігурація

Максимальний об’єм багажного відсіку може досягати понад 4000 літрів, якщо зняти всі сидіння.

Цифровий салон і гігантський 8K-екран

Новий Mercedes‑Benz VLE отримав цифрову платформу MB.OS, яка об’єднує всі функції автомобіля — від мультимедіа до систем допомоги водію. У передній частині салону встановлено MBUX Superscreen — панель із трьома дисплеями: 10,25-дюймовий екран водія, 14-дюймовий центральний дисплей та 14-дюймовий екран для переднього пасажира.

Особливої уваги заслуговує система MBUX Rear Space Experience для задніх пасажирів. У стелі прихований висувний 31,3-дюймовий панорамний дисплей з роздільною здатністю 8K, який може використовуватися для перегляду фільмів, ігор або навіть відеоконференцій. Аудіосистема Burmester 3D Surround Sound з 22 динаміками та технологією Dolby Atmos перетворює салон на повноцінний мультимедійний центр.

Дизайн із рекордною аеродинамікою

Новий мінівен отримав абсолютно інший стиль, ніж попередні моделі бренду. Його кузов має обтічний силует із коефіцієнтом аеродинамічного опору лише 0,25, що є дуже хорошим показником для автомобіля такого розміру. Передня частина оформлена новою фірмовою решіткою з підсвічуванням, а задню частину підкреслює світлова смуга у формі перевернутої літери U. Салон також має ефектний вигляд завдяки панорамному скляному даху Sky View, атмосферному підсвічуванню та великій кількості можливостей персоналізації.

Автомобіль для сім’ї, подорожей і преміальних трансферів

Новий Mercedes‑Benz VLE розроблений як універсальний транспорт для різних сценаріїв використання. Він може служити сімейним автомобілем, мінівеном для активного відпочинку або розкішним шатлом для VIP-перевезень. Модель також має буксирувальну здатність до 2,5 тонн, що дозволяє перевозити причепи, човни або каравани. За словами керівника підрозділу фургонів Томаса Кляйна, новий VLE поєднує універсальність мінівена, комфорт лімузина та передові цифрові технології, створюючи автомобіль, який не має прямих аналогів у сегменті.