BMW превращает легендарную "тройку" в электромобиль: дебютировал новый i3

Как сообщила BMW, новый i3 станет первой полностью электрической BMW 3 Series, а его серийное производство на заводе в Мюнхене стартует в августе 2026 года. Первые поставки клиентам компания обещает осенью 2026-го.

Электрическая “тройка” без компромиссов

BMW очень четко подводит новый i3 под образ классической “тройки”. Это не отдельный экспериментальный электрокар и не дизайнерское упражнение, а именно новое прочтение одного из главных автомобилей бренда. В компании прямо подчеркивают: 3 Series уже полвека является ядром марки, а i3 должен перенести этот характер в полностью электрическую эпоху.

На старте рынок получит версию BMW i3 50 xDrive с двумя электромоторами. Совокупная отдача составляет 345 кВт, или 469 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 645 Нм. Для модели заявлены новое поколение электропривода BMW eDrive, система Panoramic iDrive, электронная архитектура Neue Klasse и управляющий компьютер Heart of Joy, который отвечает за динамику и реакции машины.

Дизайн: знакомая “тройка”, но уже из другой эпохи

Внешне новый BMW i3 старается не разрывать связь с традиционной 3 Series. У него длинная колесная база, короткие свесы, широкий силуэт и характерная спортивная посадка кузова. BMW называет это новым 2,5-box дизайном. Спереди сохранена узнаваемая “четырехглазая” графика, но решетка и светотехника уже объединены в новую световую подпись. Сзади акцент сделан на горизонтальных фонарях и ширине кузова.

В салоне ставка сделана на пространство и новую цифровую архитектуру. В BMW говорят, что Panoramic iDrive должен не просто осовременить интерьер, но и вывести традиционную для марки ориентацию на водителя на другой уровень. То есть логика старая: водитель в центре. Но инструменты уже новые.

Самая громкая цифра - до 900 км хода

Главное заявление BMW по новому i3 - до 900 км запаса хода по циклу WLTP. Для серийной электрической “тройки” это очень амбициозный показатель. Достичь его должны помочь шестое поколение eDrive, 800-вольтовая архитектура, новые круглые батарейные элементы и конструкция cell-to-pack, которая повышает плотность энергии и позволяет сделать батарею более плоской.

BMW также заявляет зарядку постоянным током до 400 кВт. По официальным данным, за 10 минут можно пополнить запас энергии примерно на 400 км пробега. Кроме того, новый i3 поддерживает двунаправленную зарядку - Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home и Vehicle-to-Grid.

Для рынка это важный сигнал: электромобиль все больше превращается не просто в транспорт, а в элемент домашней и энергетической инфраструктуры.

Почему это важно для BMW

Neue Klasse для BMW - это не просто новая линейка, а базовая технологическая платформа на ближайшие годы. Компания уже заявляла, что до 2027 года технологии Neue Klasse появятся примерно в 40 новых моделях и обновлениях. То есть i3 в этом случае важен не только как новая электрическая “тройка”, а и как носитель всех решений, которые затем пойдут дальше по модельному ряду.

Отдельная история - завод в Мюнхене. Именно там будут выпускать новый i3. Предприятие за последние годы серьезно модернизировали, а уже через год после старта производства i3 его портфель должны полностью перевести на выпуск электромобилей Neue Klasse. Это показывает, что для BMW электрификация “тройки” - не демонстрационный шаг, а часть глубокой перестройки производства.

Что это значит для рынка

Новый BMW i3 выглядит как заявка на то, чтобы сделать электрический спортседан массово желанным в премиум-сегменте. Причем BMW продает не только мощность или запас хода, но и саму идею: электромобиль больше не должен восприниматься как отдельная ветка модельной линейки. Он должен стать той же “тройкой”, только быстрее, технологичнее и ближе к будущему.

И именно здесь у нового i3 самая сильная позиция. Он не ломает знакомый образ BMW 3 Series, а аккуратно переносит его в новую эпоху. Для поклонников марки это, пожалуй, даже важнее цифр разгона или зарядки.