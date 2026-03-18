BMW перетворює легендарну “трійку” на електромобіль: дебютував новий i3

Як повідомила BMW, новий i3 стане першою повністю електричною BMW 3 Series, а його серійне виробництво на заводі в Мюнхені стартує у серпні 2026 року. Перші поставки клієнтам компанія обіцяє восени 2026-го.

Електрична “трійка” без компромісів

BMW дуже чітко підводить новий i3 під образ класичної “трійки”. Це не окремий експериментальний електрокар і не дизайнерська вправа, а саме нове прочитання одного з головних автомобілів бренду. У компанії прямо наголошують: 3 Series уже пів століття є ядром марки, а i3 має перенести цей характер у повністю електричну епоху.

На старті ринок отримає версію BMW i3 50 xDrive з двома електромоторами. Сукупна віддача становить 345 кВт, або 469 к.с., а максимальний крутний момент сягає 645 Нм. Для моделі заявлені нове покоління електроприводу BMW eDrive, система Panoramic iDrive, електронна архітектура Neue Klasse та керуючий комп’ютер Heart of Joy, який відповідає за динаміку й реакції машини.

Дизайн: знайома “трійка”, але вже з іншої епохи

Зовні новий BMW i3 намагається не розривати зв’язок із традиційною 3 Series. У нього довга колісна база, короткі звіси, широкий силует і характерна спортивна посадка кузова. BMW називає це новим 2,5-box дизайном. Спереду збережено впізнавану “чотириоку” графіку, але решітка та світлотехніка вже об’єднані в новий світловий підпис. Ззаду акцент зроблено на горизонтальних ліхтарях і ширині кузова.

У салоні ставка зроблена на простір і нову цифрову архітектуру. В BMW кажуть, що Panoramic iDrive має не просто осучаснити інтер’єр, а й вивести традиційну для марки орієнтацію на водія на інший рівень. Тобто логіка стара: водій у центрі. Але інструменти вже нові.

Найгучніша цифра — до 900 км ходу

Головна заява BMW щодо нового i3 — до 900 км запасу ходу за циклом WLTP. Для серійної електричної “трійки” це дуже амбітний показник. Досягти його мають допомогти шосте покоління eDrive, 800-вольтна архітектура, нові круглі батарейні елементи та конструкція cell-to-pack, яка підвищує щільність енергії й дозволяє зробити батарею пласкішою.

BMW також заявляє зарядку постійним струмом до 400 кВт. За офіційними даними, за 10 хвилин можна поповнити запас енергії приблизно на 400 км пробігу. Крім того, новий i3 підтримує двонаправлену зарядку — Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home і Vehicle-to-Grid.

Для ринку це важливий сигнал: електромобіль дедалі більше перетворюється не просто на транспорт, а на елемент домашньої та енергетичної інфраструктури.

Чому це важливо для BMW

Neue Klasse для BMW — це не просто нова лінійка, а базова технологічна платформа на найближчі роки. Компанія вже заявляла, що до 2027 року технології Neue Klasse з’являться приблизно у 40 нових моделях та оновленнях. Тобто i3 у цьому випадку важливий не лише як нова електрична “трійка”, а і як носій усіх рішень, які потім підуть далі по модельному ряду.

Окрема історія — завод у Мюнхені. Саме там випускатимуть новий i3. Підприємство за останні роки серйозно модернізували, а вже через рік після старту виробництва i3 його портфель мають повністю перевести на випуск електромобілів Neue Klasse. Це показує, що для BMW електрифікація “трійки” — не демонстраційний крок, а частина глибокої перебудови виробництва.

Що це означає для ринку

Новий BMW i3 виглядає як заявка на те, щоб зробити електричний спортседан масово бажаним у преміумсегменті. Причому BMW продає не лише потужність чи запас ходу, а й саму ідею: електромобіль більше не повинен сприйматися як окрема гілка модельної лінійки. Він має стати тією ж “трійкою”, тільки швидшою, технологічнішою і ближчою до майбутнього.

І саме тут у нового i3 найсильніша позиція. Він не ламає знайомий образ BMW 3 Series, а акуратно переносить його в нову епоху. Для шанувальників марки це, мабуть, навіть важливіше за цифри розгону чи зарядки.