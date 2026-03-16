Чим буде пахнути в салоні нового BMW i3

Для цього виробник систематично досліджує якість повітря, матеріали інтер’єру та навіть нюхове сприйняття салону. Всі ці параметри оцінюються у спеціальній лабораторії запахів BMW, пише Auto24.

У BMW підкреслюють, що принципи сталого розвитку враховуються на всіх етапах створення автомобіля – від видобутку сировини та роботи ланцюгів постачання до виробництва, експлуатації та подальшої переробки.

Такий підхід поєднує технологічні інновації, екологічну відповідальність і довгострокову стратегію розвитку компанії. При цьому питання здоров’я та благополуччя пасажирів інтегруються безпосередньо у процес розробки нових моделей.

Чому якість повітря в салоні стала важливою

Якість повітря всередині автомобіля може суттєво впливати на самопочуття людини. Вона залежить не лише від зовнішніх умов, а й від матеріалів, з яких виготовлений салон, а також температури та вологості. Саме тому під час вибору матеріалів для інтер’єру в BMW Group особливу увагу приділяють мінімізації шкідливих випарів.

Компанія вже понад 25 років використовує власні методи тестування для вимірювання рівня викидів та аналізу запахів у салоні автомобіля. Результати сучасних досліджень у галузях токсикології, медицини та сенсорики регулярно інтегруються у внутрішні стандарти компанії. Цими напрацюваннями BMW також ділиться з міжнародними організаціями стандартизації.

Чому запах у салоні має значення

Запах автомобільного салону може здаватися другорядною деталлю, однак він безпосередньо впливає на емоційне сприйняття автомобіля. Аромати взаємодіють із лімбічною системою мозку, яка відповідає за емоції та пам’ять. Саме тому правильний, ледь помітний аромат допомагає створити відчуття комфорту та безпеки для пасажирів.

У BMW наголошують, що для формування такого ефекту компанія навмисно не використовує штучні ароматизатори. Натомість інженери прагнуть досягти природного, “чистого” запаху салону завдяки ретельно відібраним матеріалам.

Як працює лабораторія запахів BMW

У спеціальній лабораторії компанії тестують окремі матеріали, компоненти та повністю зібрані салони автомобілів. Дослідження проводяться в умовах, максимально наближених до реальної експлуатації. Під час аналізу використовують сучасні вимірювальні технології, а також сенсорну оцінку експертів BMW.

Саме людське сприйняття залишається ключовим елементом оцінювання. Інженери наголошують, що запах формується не одним матеріалом, а взаємодією всіх елементів інтер’єру. Тому під час тестування враховується загальний нюховий досвід у салоні.

Новий BMW i3 як приклад сталого підходу

Новий BMW i3 демонструє підхід, який застосовується до всього модельного портфоліо BMW Group. Окрім стратегії декарбонізації протягом життєвого циклу автомобіля, модель використовує значну частку вторинних матеріалів та інноваційні рішення для інтер’єру.

За словами віцепрезидента зі сталого розвитку продукту BMW Group Нільса Гессе, зростаюча увага до екології та здоров’я змінює сприйняття автомобіля як життєвого простору.

“Здоров’я та благополуччя є невід’ємною частиною сталого розвитку продукту для нас. Наші клієнти очікують автомобілі, створені з урахуванням їхнього самопочуття, тому якість повітря в салоні стала важливою характеристикою продукту”, – зазначив він.