Оновлена BMW 7 Series дебютує незабаром: навіть рестайлінг не приховає гігантської решітки

Світова прем’єра рестайлінгової “сімки” запланована на автосалоні Auto China в Пекіні, який відбудеться вже наступного місяця. Судячи з тизерного зображення, модель отримає оновлену передню частину та нову світлову підписку фар, але характерна велика підсвічена решітка радіатора залишиться ключовим елементом дизайну, пише Auto24.

Поточне покоління BMW 7 Series дебютувало у 2022 році, тому оновлення відбувається за традиційним графіком бренду. У BMW такі модернізації називають Life Cycle Impulse – тобто оновлення в середині життєвого циклу моделі. На тизері видно, що передня оптика стала тоншою та більш горизонтальною, а нові денні ходові вогні розташовані по обидва боки великої квадратної решітки радіатора. Саме цей елемент, попри всі зміни, залишається головною дизайнерською рисою флагманського седана.

Технології від майбутньої лінійки Neue Klasse

Голова правління BMW Олівер Ціпсе підтвердив, що оновлена BMW 7 Series стане першою актуальною моделлю бренду, яка отримає технологічні рішення від майбутньої лінійки Neue Klasse. Зокрема, в салоні з’являться нові цифрові системи:

дисплей BMW Panoramic Vision, що простягається вздовж основи лобового скла;

нова операційна система BMW iDrive X;

покращені цифрові сервіси та інтерфейси керування автомобілем.

Чотири “супермозки” для електроніки

Ще однією важливою зміною стане нова електронна архітектура. У BMW планують використовувати чотири центральні обчислювальні блоки, які в компанії називають “супермозками”. Вони керуватимуть основними системами автомобіля, включаючи мультимедіа, допоміжні системи водіння, силову установку, функції комфорту та програмне забезпечення. Це дозволить значно підвищити продуктивність електроніки та забезпечити більш швидкі оновлення програмного забезпечення.

Архітектура залишиться колишньою

Попри технологічні новинки, оновлена BMW 7 Series не перейде на платформу Neue Klasse. Натомість седан збереже нинішню архітектуру BMW CLAR, яка використовується у поточному поколінні моделі. Як і раніше, флагман BMW буде доступний із різними типами силових агрегатів. Очікується, що лінійка включатиме бензинові й гібридні модифікації, а також повністю електричну версію BMW i7. Вірогідно, силові установки отримають незначні технічні доопрацювання. Крім того, ймовірно, що у майбутньому з’явиться нова версія від підрозділу Alpina.

Конкуренція у сегменті розкішних седанів зростає

Оновлення флагманської моделі відбувається на тлі посилення конкуренції у преміальному сегменті. Нещодавно головний суперник – Mercedes-Benz S-Class, також отримав масштабний рестайлінг. Крім традиційних конкурентів, на ринку Китаю з’являються нові гравці, серед яких, наприклад, седан Maextro S800, створений за підтримки Huawei.