Обновленная BMW 7 Series дебютирует вскоре: даже рестайлинг не скроет гигантской решетки

Мировая премьера рестайлинговой “семерки” запланирована на автосалоне Auto China в Пекине, который состоится уже в следующем месяце. Судя по тизерному изображению, модель получит обновленную переднюю часть и новую световую подписку фар, но характерная большая подсвеченная решетка радиатора останется ключевым элементом дизайна, пишет Auto24.

Текущее поколение BMW 7 Series дебютировало в 2022 году, поэтому обновление происходит по традиционному графику бренда. В BMW такие модернизации называют Life Cycle Impulse – то есть обновление в середине жизненного цикла модели. На тизере видно, что передняя оптика стала тоньше и более горизонтальной, а новые дневные ходовые огни расположены по обе стороны большой квадратной решетки радиатора. Именно этот элемент, несмотря на все изменения, остается главной дизайнерской чертой флагманского седана.

Технологии от будущей линейки Neue Klasse

Председатель правления BMW Оливер Ципсе подтвердил, что обновленная BMW 7 Series станет первой актуальной моделью бренда, которая получит технологические решения от будущей линейки Neue Klasse. В частности, в салоне появятся новые цифровые системы:

дисплей BMW Panoramic Vision, простирающийся вдоль основания лобового стекла;

новая операционная система BMW iDrive X;

улучшенные цифровые сервисы и интерфейсы управления автомобилем.

Четыре “супермозга” для электроники

Еще одним важным изменением станет новая электронная архитектура. В BMW планируют использовать четыре центральных вычислительных блока, которые в компании называют “супермозгами”. Они будут управлять основными системами автомобиля, включая мультимедиа, вспомогательные системы вождения, силовую установку, функции комфорта и программное обеспечение. Это позволит значительно повысить производительность электроники и обеспечить более быстрые обновления программного обеспечения.

Архитектура останется прежней

Несмотря на технологические новинки, обновленная BMW 7 Series не перейдет на платформу Neue Klasse. Вместо этого седан сохранит нынешнюю архитектуру BMW CLAR, которая используется в текущем поколении модели. Как и ранее, флагман BMW будет доступен с различными типами силовых агрегатов. Ожидается, что линейка будет включать бензиновые и гибридные модификации, а также полностью электрическую версию BMW i7. Вероятно, силовые установки получат незначительные технические доработки. Кроме того, вероятно, что в будущем появится новая версия от подразделения Alpina.

Конкуренция в сегменте роскошных седанов растет

Обновление флагманской модели происходит на фоне усиления конкуренции в премиальном сегменте. Недавно главный соперник – Mercedes-Benz S-Class, также получил масштабный рестайлинг. Кроме традиционных конкурентов, на рынке Китая появляются новые игроки, среди которых, например, седан Maextro S800, созданный при поддержке Huawei.