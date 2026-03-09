Сколько стоит замена лазерной фары в BMW M4 Competition: шокирующая цифра

Однако высокотехнологичные системы имеют и обратную сторону - чрезвычайно дорогой ремонт в случае поломки, отмечает Auto24. Как пишет Carscoops, именно с такой проблемой недавно столкнулся владелец кабриолета BMW M4 Competition в США, когда неисправный уплотнитель фары превратился в ремонт стоимостью почти как подержанный автомобиль.

Читайте также: Фары нового S-Class светят на 600 метров и ярче, чем когда-либо прежде: как они работают

Плохой уплотнитель – причина замены всей фары

По словам владельца автомобиля, который поделился историей на Reddit, в лазерной фаре появилась проблема с герметичностью. Из-за поврежденного уплотнителя внутрь корпуса начала попадать влага. На практике это означает, что дилер BMW не ремонтирует отдельные элементы, а просто заменяет весь модуль фары.

В результате даже небольшая неисправность превращается в очень дорогостоящий ремонт. Стоимость новой фары составила около 6721 доллар (примерно 292 тыс. грн.). К этому добавляется работа мастеров в 1788 долларов и в итоге полная стоимость ремонта одной фары достигла 9021 доллара, то есть примерно 392 000 гривен. И это - только за один блок фары.

Почему замена фары такая дорогая?

Несмотря на то, что замена фары может звучать как простая процедура, на современных автомобилях все значительно сложнее. Чтобы установить новую лазерную фару на BMW M4 Competition, дилерам нужно снять передний бампер автомобиля, установить новый модуль и провести электронное кодирование и программирование фары.

Именно из-за сложности конструкции современные светотехнические системы значительно повышают стоимость ремонта. К тому же лазерная оптика сама по себе является дорогой технологией. Интересно, что быстрый поиск показывает: сама деталь с каталожным номером BM63-11-8-084-896 на рынке запчастей обычно стоит от 3200 до более 4000 долларов.

Страховая помогла

Владелец автомобиля решил подать заявку в страховую компанию, чтобы покрыть расходы на ремонт. В результате ему пришлось оплатить только франшизу в 1000 долларов. Однако такая экономия может быть временной, ведь при следующем продлении страховки тариф, скорее всего, возрастет.

Всегда ли нужно менять всю фару

Несмотря на это, дилерский ремонт - не единственный возможный вариант. В некоторых случаях проблема может быть значительно проще. Если причина в небольшой трещине или поврежденном уплотнителе, иногда достаточно герметизировать корпус специальным составом и восстановить уплотнение, предварительно высушив всю фару. Также существуют альтернативные варианты экономии, такие как фары-заменители, которые часто стоят значительно дешевле новых или детали из разбитых машин (можно найти оригинальные компоненты в хорошем состоянии за часть цены новой фары).

Также интересно: Как будут выглядеть автомобильные фары будущего: Oracle показала революционные LED-лампы

Технологии становятся сложнее - и дороже

Эта история с BMW M4 Competition наглядно показывает, что современные автомобильные технологии могут быть очень эффективными и инновационными, но в то же время они делают ремонт значительно дороже. Лазерные фары обеспечивают мощное освещение и повышают безопасность движения, однако в случае поломки их замена может обойтись в сумму, которая для многих водителей станет настоящим шоком.