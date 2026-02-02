Фары нового S-Class светят на 600 метров и ярче, чем когда-либо прежде: как они работают

В основе новой системы - компактный микросветодиодный модуль с высокопроизводительным чипом, сообщает Auto24. По данным автопроизводителя, новое поколение Digital Light обеспечивает примерно на 40% большую освещенную зону по сравнению с предыдущей версией, с более высокой яркостью и точным распределением света.

Подробнее: Представлен обновленный Mercedes-Benz S-Class: эволюция флагмана без компромиссов

Максимальная дальность освещения достигает около 605 метров впереди автомобиля. Для сравнения, суммарная длина шести стандартных футбольных полей составляет примерно 630 метров, поэтому разница минимальна. Компактные модули позволили уменьшить массу фар более чем на 25%, в частности благодаря упрощенной конструкции и использованию одного блока управления. Все программное обеспечение интегрировано в операционную систему MB.OS и разработано преимущественно собственными силами Mercedes-Benz.

Свет, который реагирует на ситуацию

Самое интересное начинается тогда, когда фары начинают “думать”. Дальний свет работает адаптивно и меняет форму пучка на основе данных камер и навигационных карт, не ослепляя других участников движения, но максимально освещая нужный участок дороги. Усовершенствованный частичный дальний свет лучше подсвечивает пешеходов и велосипедистов в темных зонах. А еще фары научились проецировать изображение непосредственно на дорогу - эта функция входит в пакет Digital Extra.

Система может показывать предупреждения о выезде из полосы, движение навстречу, а также специальный символ холодной погоды. Когда температура приближается к нулю, перед автомобилем появляется проекция снежинки, которая сигнализирует о возможном гололеде. Во время дорожных работ освещение автоматически меняется, формируя световой коридор для узкой полосы движения. А для эстетики владельцам доступны анимированные световые сценарии, в частности обновленные эффекты “Цифровой дождь” и “Звездная волна”, которые сопровождают запирание и отпирание авто.

Больше света - меньше энергии

Несмотря на рост яркости и функциональности, новые фары потребляют примерно вдвое меньше электроэнергии, чем предыдущее поколение Digital Light. Для большого флагманского седана это особенно важно, учитывая количество электронных систем.

Mercedes-Benz также учел давнюю проблему сложных и дорогих фар - ремонт. Компания уже ранее заявляла о переходе от клея к винтовым соединениям, и технические схемы намекают, что фары нового S-Class получат крышки, которые крепятся винтами. Это потенциально удешевит обслуживание и упростит замену компонентов.

Также интересно: Mercedes-Benz готовит роскошные роботакси на базе нового S-Class: что известно

Испытано в световом тоннеле

Вся система Digital Light проходила испытания в специальном световом тоннеле в центре компании в Иммендингене. Проездная секция длиной 107 метров воспроизводит реальную дорожную разметку и световые сценарии, позволяя инженерам точно настраивать поведение фар независимо от погоды или времени суток. В результате обновленный S-Class получает одно из самых технологичных решений освещения в серийном автомобилестроении - систему, которая не просто светит далеко, а активно взаимодействует с водителем и дорогой.