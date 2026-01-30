Представлен обновленный Mercedes-Benz S-Class: эволюция флагмана без компромиссов

Обновление символично приурочено к 140-летию бренда Mercedes-Benz - от момента, когда Карл Бенц запатентовал свой первый автомобиль, до сегодняшнего S-Class, что до сих пор остается эталоном роскошного седана. В компании подчеркивают: современный флагман продолжает наследие инноваций, которое формировалось более века, сообщает Auto24.

Внешность: знакомая форма, но больше статуса

Внешне S-Class не стал революционным, однако автопроизводитель называет это крупнейшим обновлением модели в пределах одного поколения. Было модернизировано или заменено более 2 700 компонентов, что существенно повлияло на восприятие автомобиля. Решетка радиатора стала примерно на пятую часть больше и получила подсвеченные трехмерные звезды, а фирменная эмблема на капоте теперь также светится. К слову, это впервые в истории серийного S-Class.

Главная гордость - новые фары с технологией microLED. Они освещают дорогу примерно на 40% эффективнее, чем раньше, и могут “бить” на расстояние до 600 метров. Световая подпись с мотивами звезд подчеркивает флагманский статус модели и одновременно демонстрирует, в каком направлении будет двигаться дизайн других моделей бренда в ближайшие годы.

Новый V8: плоский коленвал и 530 лошадиных сил

Ключевая техническая новинка спряталась под капотом. Mercedes-Benz впервые применил в S-Class V8 с плоским коленчатым валом, отказавшись от традиционной крестовой схемы. Новый 4,0-литровый битурбированный двигатель M177 Evo в версии S 580 4Matic развивает 530 л.с. и около 750 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

Двигатель оснащён 48-вольтовой системой мягкого гибрида и получил модернизированные форсунки, впускной коллектор, обновлённые турбокомпрессоры и оптимизированную систему подачи воздуха. В компании утверждают, что это дало лучшую реакцию на газ, более высокую эффективность и еще более плавную подачу мощности.

Другие силовые установки и гибриды

Кроме V8, существенно доработаны и другие моторы. Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель в версии S 500 теперь развивает 443 л.с. и до 640 Нм, став мягче и тише в работе. Дизельная версия получила каталитический нейтрализатор с электрическим подогревом, что позволяет эффективнее снижать выбросы сразу после холодного запуска - впервые для серийного автомобиля Mercedes-Benz. Плагин-гибрид S 580e стал еще мощнее: совокупная отдача достигает 577 л.с., а запас хода на электротяге увеличился примерно до 100 км. Таким образом, гибридная версия превосходит по мощности даже V8.

Подвеска и управляемость: комфорт и маневренность

Обновлённый S-Class использует данные с других автомобилей Mercedes-Benz, переданные через облако, чтобы заранее подстраивать подвеску под неровности дороги. Это особенно заметно на больших “лежачих полицейских” и разбитых городских улицах. Задние колеса теперь поворачиваются на угол до 4,5 градуса уже в стандартной комплектации или до 10 градусов за доплату, что уменьшает радиус разворота большого седана почти на два метра. В городе это делает S-Class удивительно маневренным для автомобиля такого размера.

Интерьер: бизнес-класс на колесах

Особое внимание Mercedes-Benz уделил заднему ряду, превратив его в настоящий мобильный офис. Пассажиры получили увеличенные 13,1-дюймовые экраны с новыми пультами управления, быструю беспроводную зарядку смартфонов, холодильник, подстаканники с регулировкой температуры и раскладные столики. Впервые появилась возможность полноценно участвовать в видеоконференциях Zoom или Microsoft Teams прямо из автомобиля - для этого установлены HD-камеры. Даже ремни безопасности теперь могут подогреваться, что подчеркивает уровень внимания к мелочам.

MBUX нового поколения и возвращение физических кнопок

S-Class стал первой моделью с мультимедийной системой MBUX четвертого поколения. Она использует искусственный интеллект Google Gemini и поисковые возможности Microsoft Bing, а голосовой ассистент “Hey Mercedes” теперь способен поддерживать сложные диалоги и помнить контекст разговора. В то же время автопроизводитель прислушался к клиентам и частично вернул физические органы управления. Круиз-контроль, ограничитель скорости и регулировка громкости снова имеют отдельные кнопки и ролики, что делает пользование более интуитивным.

Флагман на перекрестке эпох

Обновленный Mercedes-Benz S-Class должен удерживать позиции бренда в условиях жесткой конкуренции со стороны не только Audi A8, BMW 7 Series и Lexus LS, но и роскошных SUV и премиальных минивэнов. До конца десятилетия модель будет оставаться флагманом, после чего ее сменит принципиально новое поколение с полностью электрической версией. Пока же S-Class доказывает, что классический люксовый седан все еще может быть технологической вершиной.