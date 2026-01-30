Представлено оновлений Mercedes-Benz S-Class: еволюція флагмана без компромісів

Оновлення символічно присвячене до 140-річчя бренду Mercedes-Benz — від моменту, коли Карл Бенц запатентував свій перший автомобіль, до сьогоднішнього S-Class, що й досі залишається еталоном розкішного седана. У компанії підкреслюють: сучасний флагман продовжує спадщину інновацій, яка формувалася понад століття, повідомляє Auto24.

Зовнішність: знайома форма, але більше статусу

Зовні S-Class не став революційним, однак автовиробник називає це найбільшим оновленням моделі в межах одного покоління. Було модернізовано або замінено понад 2 700 компонентів, що суттєво вплинуло на сприйняття автомобіля. Решітка радіатора стала приблизно на п’яту частину більшою та отримала підсвічені тривимірні зірки, а фірмова емблема на капоті тепер також світиться. До слова, це уперше в історії серійного S-Class.

Головна гордість — нові фари з технологією microLED. Вони освітлюють дорогу приблизно на 40% ефективніше, ніж раніше, і можуть “бити” на відстань до 600 метрів. Світловий підпис з мотивами зірок підкреслює флагманський статус моделі та водночас демонструє, у якому напрямку рухатиметься дизайн інших моделей бренду у найближчі роки.

Новий V8: плоский колінвал і 530 кінських сил

Ключова технічна новинка сховалася під капотом. Mercedes-Benz вперше застосував у S-Class V8 із плоским колінчастим валом, відмовившись від традиційної хрестової схеми. Новий 4,0-літровий бітурбований двигун M177 Evo у версії S 580 4Matic розвиває 530 к.с. і близько 750 Нм крутного моменту, дозволяючи розганятися до 100 км/год приблизно за 4 секунди.

Двигун оснащений 48-вольтовою системою м’якого гібрида та отримав модернізовані форсунки, впускний колектор, оновлені турбокомпресори й оптимізовану систему подачі повітря. У компанії стверджують, що це дало кращу реакцію на газ, вищу ефективність і ще плавнішу подачу потужності.

Інші силові установки та гібриди

Окрім V8, суттєво доопрацьовані й інші мотори. Рядний шестициліндровий бензиновий двигун у версії S 500 тепер розвиває 443 к.с. і до 640 Нм, ставши м’якшим і тихішим у роботі. Дизельна версія отримала каталітичний нейтралізатор з електричним підігрівом, що дозволяє ефективніше знижувати викиди одразу після холодного запуску — вперше для серійного автомобіля Mercedes-Benz. Плагін-гібрид S 580e став ще потужнішим: сукупна віддача досягає 577 к.с., а запас ходу на електротязі збільшився приблизно до 100 км. Таким чином, гібридна версія перевершує за потужністю навіть V8.

Підвіска й керованість: комфорт і маневровість

Оновлений S-Class використовує дані з інших автомобілів Mercedes-Benz, передані через хмару, щоб заздалегідь підлаштовувати підвіску під нерівності дороги. Це особливо помітно на великих “лежачих поліцейських” і розбитих міських вулицях. Задні колеса тепер повертаються на кут до 4,5 градуса вже в стандартній комплектації або до 10 градусів за доплату, що зменшує радіус розвороту великого седана майже на два метри. У місті це робить S-Class напрочуд маневреним для автомобіля такого розміру.

Інтер’єр: бізнес-клас на колесах

Особливу увагу Mercedes-Benz приділив задньому ряду, перетворивши його на справжній мобільний офіс. Пасажири отримали збільшені 13,1-дюймові екрани з новими пультами керування, швидку бездротову зарядку смартфонів, холодильник, підсклянники з регулюванням температури та розкладні столики. Уперше з’явилася можливість повноцінно брати участь у відеоконференціях Zoom або Microsoft Teams прямо з автомобіля — для цього встановлені HD-камери. Навіть ремені безпеки тепер можуть підігріватися, що підкреслює рівень уваги до дрібниць.

MBUX нового покоління і повернення фізичних кнопок

S-Class став першою моделлю з мультимедійною системою MBUX четвертого покоління. Вона використовує штучний інтелект Google Gemini та пошукові можливості Microsoft Bing, а голосовий асистент “Hey Mercedes” тепер здатен підтримувати складні діалоги й пам’ятати контекст розмови. Водночас автовиробник прислухався до клієнтів і частково повернув фізичні органи керування. Круїз-контроль, обмежувач швидкості та регулювання гучності знову мають окремі кнопки й ролики, що робить користування інтуїтивнішим.

Флагман на перехресті епох

Оновлений Mercedes-Benz S-Class має утримувати позиції бренду в умовах жорсткої конкуренції з боку не лише Audi A8, BMW 7 Series та Lexus LS, а й розкішних SUV та преміальних мінівенів. До кінця десятиліття модель залишатиметься флагманом, після чого її змінить принципово нове покоління з повністю електричною версією. Поки ж S-Class доводить, що класичний люксовий седан усе ще може бути технологічною вершиною.