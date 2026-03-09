Cкільки коштує заміна лазерної фари у BMW M4 Competition: шокуюча цифра

Однак високотехнологічні системи мають і зворотний бік — надзвичайно дорогий ремонт у разі поломки, зазначає Auto24. Як пише Carscoops, саме з такою проблемою нещодавно зіткнувся власник кабріолета BMW M4 Competition у США, коли несправний ущільнювач фари перетворився на ремонт вартістю майже як уживаний автомобіль.

Поганий ущільнювач причина заміни усієї фари

За словами власника автомобіля, який поділився історією на Reddit, у лазерній фарі з’явилася проблема з герметичністю. Через пошкоджений ущільнювач всередину корпусу почала потрапляти волога. На практиці це означає, що дилер BMW не ремонтує окремі елементи, а просто замінює весь модуль фари.

У результаті навіть невелика несправність перетворюється на дуже дорогий ремонт. Вартість нової фари склала близько 6721 долар (приблизно 292 тис. грн.). До цього додається робота майстрів у 1788 доларів й підсумку повна вартість ремонту однієї фари досягла 9021 долара, тобто приблизно 392 000 гривень. І це — лише за один блок фари.

Чому заміна фари така дорога?

Попри те, що заміна фари може звучати як проста процедура, на сучасних автомобілях усе значно складніше. Щоб встановити нову лазерну фару на BMW M4 Competition, дилерам потрібно зняти передній бампер автомобіля, встановити новий модуль та провести електронне кодування й програмування фари.

Саме через складність конструкції сучасні світлотехнічні системи значно підвищують вартість ремонту. До того ж лазерна оптика сама по собі є дорогою технологією. Цікаво, що швидкий пошук показує: сама деталь з каталожним номером BM63-11-8-084-896 на ринку запчастин зазвичай коштує від 3200 до понад 4000 доларів.

Страхова допомогла

Власник автомобіля вирішив подати заявку до страхової компанії, щоб покрити витрати на ремонт. У результаті йому довелося сплатити лише франшизу в 1000 доларів. Проте така економія може бути тимчасовою, адже під час наступного продовження страховки тариф, швидше за все, зросте.

Чи завжди потрібно міняти всю фару

Попри це, дилерський ремонт — не єдиний можливий варіант. У деяких випадках проблема може бути значно простішою. Якщо причина в невеликій тріщині або пошкодженому ущільнювачі, інколи достатньо герметизувати корпус спеціальним складом й відновити ущільнення, попередньо висушивши усю фару. Також існують альтернативні варіанти економії, як от фари-замінники, які часто коштують значно дешевше за нові чи деталі з розбитих машин (можна знайти оригінальні компоненти у хорошому стані за частину ціни нової фари).

Технології стають складнішими — і дорожчими

Ця історія з BMW M4 Competition наочно показує, що сучасні автомобільні технології можуть бути дуже ефективними та інноваційними, але водночас вони роблять ремонт значно дорожчим. Лазерні фари забезпечують потужне освітлення та підвищують безпеку руху, проте у випадку поломки їхня заміна може обійтися у суму, яка для багатьох водіїв стане справжнім шоком.