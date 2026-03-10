Власник продав BMW X7 за ціною нової Toyota RAV4: флагманський кросовер різко подешевшав

BMW X7 — найбільший і найрозкішніший SUV у модельній лінійці BMW. Він дебютував наприкінці 2018 року та став більшим і преміальнішим братом BMW X5.

Модель створювалася як прямий конкурент для Mercedes-Benz GLS у сегменті великих люксових позашляховиків. Водночас компанія вже працює над новим поколінням X7, яке отримає дизайн у стилі Neue Klasse, зазначає Auto24.

Майже 60 тисяч доларів втрати за кілька років

Конкретний екземпляр — це BMW X7 xDrive40i 2019 модельного року. Перший власник придбав його у травні 2019 року за 94 095 доларів. Однак на аукціоні Cars&Bids, який завершився 6 березня 2026 року, автомобіль продали лише за $36 000, пише Autoevolution. Для порівняння, рекомендована стартова ціна нового Toyota RAV4 на багатьох ринках становить близько 31 900 доларів. За роки експлуатації кросовер проїхав всього 58 700 км.

Автомобіль у хорошому стані

На перший погляд можна було б подумати, що настільки низька ціна пов’язана з серйозними проблемами. Проте автомобіль не має історії аварій, а пробіг підтверджений.

Є лише кілька незначних косметичних дефектів, як от невелика вм’ятина на передньому лівому бампері, потертості на багажнику, складки на водійському сидінні, слід на задньому килимку й подряпина на центральній консолі. Загалом, стан автомобіля оцінюється як досить хороший для його віку.

Багата комплектація з пакетом M Sport

Цей BMW X7 xDrive40i має кузов кольору Phytonic Blue Metallic та салон у відтінку Tartufo. Автомобіль оснащений пакетом M Sport, який додає спортивні елементи дизайну та оснащення. Серед основних опцій:

пакет M Sport із оздобленням Shadowline;

22-дюймові колеса;

спортивна вихлопна система M Sport;

кермо M та стеля антрацитового кольору;

розширена оббивка зі шкіри Merino.

Також встановлено Executive Package, який включає панорамний дах, підігрів та охолодження підсклянників та скляні елементи керування. Крім того, кросовер має пакет динамічного керування з системою Active Comfort Drive, інтегрованим активним рульовим керуванням та гальмами M Sport.

Серед інших опцій: третій ряд сидінь, пакет Luxury Seating з вентиляцією та масажем передніх сидінь, електрорегулювання багатоконтурних сидінь, проєкційний дисплей, аудіосистема Harman/Kardon, система керування жестами й функція м’якого закриття дверей. Але і це ще не все, адже власник додав пакет допомоги при паркуванні з 3D-оглядом і автоматичним паркуванням.

Потужний турбований двигун

Під капотом кросовера встановлено 3,0-літровий рядний шестициліндровий турбодвигун на 335 к.с. й 447 Нм крутного моменту. Він працює у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу xDrive. Разом із автомобілем новий власник отримав три ключі, інструкцію, заводську наклейку з комплектацією та аксесуари BMW.