BMW 3 Series зі США дешевшає: ціни на аукціонах впали до $2 500

Згідно з динамікою цін за останні два роки від AutoAstat, середня ставка на авто 2015–2017 років випуску знизилась із понад $3 700 на початку 2024 року до приблизно $2 500 на старті 2026-го.

До речі вживані електромобілі у США подешевшали, але не всі

Мінус тисяча доларів за два роки

Як видно з графіка, у лютому–березні 2024 року середня ціна лотів трималася на рівні $3 700–3 800. Уже влітку показник опустився до $3 200–3 300, а наприкінці 2024-го фіксувався різкий провал — до близько $2 500.

Упродовж 2025 року ринок частково відіграв падіння, і ставки знову піднімалися до $3 000–3 200. Проте з осені тенденція знову стала низхідною. Станом на січень 2026 року середня ціна — $2 493, що ще на $96 менше, ніж місяцем раніше.

Фактично за два роки «трійка» подешевшала більш ніж на $1 200 у середньому сегменті страхових лотів.

Чому саме 2015–2017 роки?

Йдеться про покоління F30 після рестайлінгу. Саме ці авто найчастіше потрапляють на страхові аукціони в США через вік і масовість.

У 2015–2017 роках модель пропонувалась із кількома популярними двигунами:

320i — 2.0 турбо (184 к.с.)

328i — 2.0 турбо (245 к.с.)

330i (після оновлення) — модернізований 2.0 турбо (252 к.с.)

335i — 3.0 турбо (306 к.с.)

У більшості випадків це задній привід або система xDrive, 8-ступенева автоматична коробка ZF та класична для BMW керованість.

Також цікаво BMW розкрила назви майбутніх моделей

Що означає падіння цін для українців

Зниження середньої ставки на аукціонах означає потенційно дешевший «вхід» у сегмент преміум-седанів.

Однак варто враховувати:

логістику та доставку зі США;

вартість ремонту;

курс долара;

розмитнення та супутні витрати.

Навіть з урахуванням цих факторів 2015–2017 BMW 3 Series може залишатися привабливою альтернативою новим бюджетним седанам або кросоверам.

Чи варто чекати ще дешевших ставок?

Поточна динаміка свідчить про плавне зниження після відносної стабілізації у 2025 році. Якщо пропозиція на страхових аукціонах залишатиметься високою, а попит — помірним, середні ціни можуть утримуватись біля позначки $2 500 або навіть піти нижче.

Для українського ринку це означає, що «трійка» покоління F30 і надалі залишатиметься одним із найпопулярніших варіантів імпорту серед тих, хто хоче отримати драйвовий німецький седан за розумні гроші.