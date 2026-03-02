BMW випадково розкрила назви майбутніх моделей 2027 року

Компанія раніше обіцяла представити близько 40 нових або оновлених автомобілів до кінця наступного року, і опублікований сайтом Motor1 список показує, наскільки амбітною є ця програма, зазначає Auto24.

Повнопривідний BMW M2

Однією з головних новин є поява версії M2 xDrive. Це означає, що найкомпактніший повноцінний автомобіль підрозділу M вперше отримає повний привід. Нинішня задньопривідна версія з механічною коробкою передач залишиться у продажу, але новий варіант орієнтований на максимальне зчеплення та динаміку. Очікується, що система повного приводу додасть приблизно 50–60 кг маси. Орієнтовна стартова ціна може перевищити 75 000 доларів, що відповідає позиціонуванню моделі у верхній частині сегмента компактних спорткупе.

Нова 3-я серія та електричні седани

У витоку також згадується M350 xDrive — новий варіант M Performance для наступного покоління BMW 3 Series. Він, імовірно, замінить нинішній M340i. Паралельно BMW готує електричні седани i3 40 xDrive та i3 50 xDrive. Вони будуть технічно пов’язані з новим BMW iX3 і використовуватимуть спільну платформу Neue Klasse.

Розширення електричних кросоверів

Список моделей підтверджує появу купеподібного електричного кросовера BMW iX4 у версіях 40 xDrive та 50 xDrive. Він стане більш стильним, але менш практичним альтернативним варіантом iX3. У сегменті великих SUV очікується нове покоління BMW X5 та його електрична версія iX5 60 xDrive. Це підтверджує стратегічний перехід бренду до паралельного розвитку ДВЗ і електричних моделей.

Майбутнє флагманів і спортивних моделей

Оновлена BMW 7 Series отримає нову версію M Performance з двигуном V8. Водночас двигун V12, імовірно, залишиться ексклюзивом для Rolls-Royce. У найближчі роки також очікуються електричні версії моделей підрозділу M, а розвиток лінійки кросоверів продовжиться новими поколіннями великих SUV.

Стратегія Neue Klasse набирає обертів

Витік підкреслює головний напрям розвитку BMW — швидку електрифікацію модельного ряду поряд із модернізацією традиційних силових установок. Нові електромобілі, гібриди та спортивні моделі мають закріпити позиції бренду у преміальному сегменті до кінця десятиліття.