BMW та Ford відкликають тисячі автомобілів через ризик пожежі

Компанія BMW оголосила відкликання 58 713 автомобілів у США через можливу проблему з прокладанням джгута проводів системи кондиціонування. Дефект може проявитися під час заміни салонного фільтра: у процесі обслуговування існує ризик пошкодження проводки, що здатне спричинити коротке замикання та перегрів, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops.

Проблема стосується низки важливих моделей, зокрема:

BMW M5 2025–2026 років;

BMW M5 Touring;

BMW 5 Series 2024–2026 років, включно з електричними i5;

BMW 7 Series 2023–2025 років, включно з електричними i7.

За даними виробника, ймовірність дефекту становить менше 0,1% від загальної кількості автомобілів, тобто потенційно мова може йти менш ніж про 60 машин. Водночас компанія не повідомляє про постраждалих чи підтверджені випадки пожеж. Дилери перевірятимуть стан проводки безкоштовно. За потреби джгут замінять або додадуть спеціальний фіксуючий кронштейн, щоб уникнути пошкодження в майбутньому.

Ford втретє відкликає гібридні кросовери через батареї

Паралельно Ford розширює відкликання гібридних кросоверів із підзарядкою від мережі. Carscoops зазначає, що нова кампанія охоплює 24 690 автомобілів, серед яких Ford Escape 2023–2025 років та Lincoln Corsair 2023–2026 років випуску. Причина — можливий виробничий дефект високовольтних акумуляторних елементів.

Ford Escape PHEV

За інформацією регулятора, мікродефекти всередині батареї можуть пошкодити сепаратор, що здатне призвести до внутрішнього короткого замикання. Наслідки можуть бути різноманітні: втрата тяги або навіть займання. Акумулятори постачає Samsung SDI. При цьому компанія оцінює, що дефект може стосуватися приблизно 1% автомобілів із цієї партії. Це вже третє відкликання, пов’язане з тією ж проблемою, а загальна кількість потенційно уражених машин перевищує 61 тисячу.

Рішення поки немає

Найбільша різниця між двома кампаніями — готовність до усунення дефекту. Якщо BMW уже має технічне рішення та проводить ремонт, то Ford поки що не запропонував остаточного виправлення. Власникам гібридних Escape та Corsair рекомендують використовувати автоматичний режим електроприводу, обмежити заряд батареї до 80% й чекати офіційного повідомлення про подальші кроки. Крім того, на нові автомобілі в дилерів накладено заборону продажу до моменту вирішення проблеми.

Що це означає для ринку

Обидві історії демонструють, наскільки складні сучасні автомобілі. Навіть дрібна помилка у прокладанні проводки чи виробництві батарейних елементів може обернутися масштабною сервісною кампанією. Для BMW це радше превентивний крок із мінімальним ризиком, тоді як для Ford ситуація складніша — повторна проблема з акумуляторами може вдарити по репутації гібридної лінійки.