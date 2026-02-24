Volvo відкликає понад 40 тисяч популярних електромобілів EX30 через ризик пожежі

За даними Reuters, відкликання охоплює 40 323 автомобілі різних ринків, повідомляє Auto24. Очікується, що витрати на усунення проблеми можуть сягнути близько 195 млн доларів.

Причина відкликання — акумуляторні модулі

У межах сервісної кампанії дилери замінюватимуть модулі у високовольтних акумуляторних батареях. Повідомляється, що проблемні елементи були виготовлені спільним підприємством Geely та Sunwoda. Офіційні технічні деталі несправності не розкриваються. Водночас виробник визнає, що ризик пов’язаний із роботою батареї при високому рівні заряду.

Тимчасові рекомендації для власників

До проведення ремонту власникам рекомендують обмежити заряд акумулятора до 70 %. Такий рівень, за оцінками компанії, знижує ймовірність перегріву батареї. Як додатковий запобіжний захід водіям радять паркувати автомобіль на відкритому просторі, подалі від будівель та інших транспортних засобів.

Попередні інциденти та можливий зв’язок

На початку року компанія вже проводила менше відкликання цієї моделі через ризик короткого замикання в батареї, спричиненого відхиленням у виробничому процесі. Тоді проблема могла викликати перегрів елементів живлення. Наразі не підтверджено, чи пов’язані обидві сервісні кампанії між собою, однак нове відкликання може стати одним із найдорожчих для бренду в сегменті електромобілів.

Популярність моделі обернулася викликом

EX30 позиціонується як найдоступніший електромобіль бренду та користується високим попитом на глобальному ринку. Саме значні обсяги продажів зробили сервісну кампанію настільки масштабною та фінансово відчутною. Попри ситуацію, виробник заявляє, що рішення вже знайдено, а нові акумуляторні елементи мають усунути ризик у майбутньому.