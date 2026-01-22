Новий Volvo EX60 прагне довести, що електромобіль краще, ніж бензиновий авто

Для Volvo це перший крок у найбільший у світі сегмент електромобілів, що відкриває компанії шлях до значного зростання та посилення ринкових позицій. Генеральний директор Volvo Cars Хокан Самуельссон підкреслює, що EX60 символізує новий початок як для марки, так і для власників, повідомляє Auto24.

За його словами, цей автомобіль усуває ключові бар’єри переходу на електротягу та демонструє потенціал Volvo завдяки новій архітектурі, мегалиттю, інтеграції батарей у кузов і використанню центральних обчислювальних систем.

Запас ходу та зарядка без компромісів

Однією з головних переваг Volvo EX60 став запас ходу до 810 кілометрів на одному заряді у повнопривідній версії. Це найкращий показник у класі, який дозволяє моделі не лише випереджати інші електричні Volvo, а й встановлювати новий орієнтир для конкурентів. Навіть коротка зупинка під час подорожі перестає бути проблемою, адже EX60 здатний зарядити до 340 кілометрів пробігу лише за десять хвилин на швидкісній зарядній станції потужністю 400 кВт.

Автомобіль доступний з кількома варіантами силових установок. Топова версія P12 AWD пропонує максимальний запас ходу й потужність в 680 к.с., тоді як P10 AWD та задньопривідний P6 забезпечують баланс між дальністю поїздок і доступністю й мають 510 та 380 “коней” й запас ходу у 550 та 560 кілометрів відповідно.

Крім того, EX60 у топовому виконанні здатен досягати першої сотні лише за 3,8 секунди. Усі модифікації супроводжуються 10-річною гарантією на батарею, що підкреслює впевненість Volvo у власних технологіях.

Нова платформа та екологічний підхід

EX60 побудований на абсолютно новій платформі SPA3, розробленій спеціально для електромобілів Volvo. В її основі лежить центральна система HuginCore, яка відповідає за обчислення, масштабованість і ефективність. Використання технології Cell to body, електродвигунів нового покоління та легших акумуляторів дозволило не лише збільшити запас ходу, а й зменшити масу автомобіля.

Завдяки цьому Volvo EX60 має найнижчий вуглецевий слід серед усіх електричних моделей бренду, зрівнявшись за цим показником із компактнішим EX30. Це робить новинку одним з найбільш екологічно відповідальних виборів у класі.

Скандинавський дизайн і простір для життя

У зовнішності EX60 класичні принципи скандинавського дизайну адаптовані до електричної епохи. Обтічний силует із низькою передньою частиною, похилою лінією даху та звуженими боками забезпечує коефіцієнт аеродинамічного опору 0,26, що безпосередньо впливає на ефективність.

Усередині автомобіль пропонує просторий салон з пласкою підлогою та великим багажником, орієнтований на сімейні подорожі та щоденне використання. Для поціновувачів якісного звуку EX60 оснащений аудіосистемою Bowers & Wilkins із 28 динаміками, включно з динаміками у підголівниках. Уперше для Volvo автомобіль отримав попередньо встановлений Apple Music із підтримкою Dolby Atmos.

Інтелектуальний автомобіль нового покоління

Volvo EX60 позиціонується як найінтелектуальніша модель бренду на сьогодні. Автомобіль працює на оновленій версії HuginCore та поєднує власні розробки Volvo з технологіями Google, NVIDIA та Qualcomm. Ключовою новацією став дебют Gemini - ШІ-асистента від Google, який дозволяє спілкуватися з автомобілем природною мовою без запам’ятовування команд.

Інформаційно-розважальна система вирізняється швидкою роботою, миттєвою реакцією екранів і покращеним розпізнаванням голосу. Інтерфейс забезпечує легкий доступ до основних функцій і створює відчуття повної цифрової гармонії.

Безпека як фундамент

EX60 повністю відповідає філософії Volvo Cars щодо безпеки, перевершуючи чинні регуляторні вимоги. Завдяки мережі датчиків і центральній обчислювальній системі автомобіль постійно аналізує навколишнє середовище. Однією з ключових інновацій став мультиадаптивний ремінь безпеки, який персоналізує захист переднього пасажира залежно від ситуації.

Каркас кузова та сучасні системи утримання доповнюють комплексний підхід до захисту водія і пасажирів. EX60 розрахований на постійний розвиток і отримуватиме регулярні оновлення по повітрю, що дозволить йому ставати кращим з часом.

EX60 Cross Country для тих, хто хоче більше

Разом зі стандартним EX60 Volvo представила і версію Cross Country, яка переносить фірмову концепцію бренду в електричну еру. Цей варіант отримав збільшений кліренс, унікальні дизайнерські акценти та спеціальні колеса.

Cross Country на 20 міліметрів вище за стандартний EX60, а пневматична підвіска дозволяє додатково змінювати висоту кузова залежно від умов руху. Версія Cross Country доступна з повнопривідними силовими установками P10 AWD і P12 AWD та вже відкрита для попередніх замовлень на окремих європейських ринках.

Коли чекати в Україні

Новий електричний Volvo EX60 буде доступний для замовлення в Україні з березня 2026 року в офіційних дилерських центрах. Виробництво стартує навесні на заводі Volvo Cars у Швеції, а перші поставки клієнтам заплановані на літо.