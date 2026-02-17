Легендарний універсал Volvo повертається у форматі вражаючого рестомоду: фото

Вартість такого проєкту стартує приблизно від 300 000 євро, що еквівалентно близько 325 000 доларів, повідомляє Auto24. Оригінальний Volvo P1800 з’явився ще у 1960-х, а версія ES Shooting Brake — на початку 1970-х. І навіть сьогодні його пропорції виглядають напрочуд гармонійно.

Дизайнери Autoforma не зруйнували класичний силует, а лише обережно його переосмислили. Дах отримав інтегрований спойлер, кузов став ширшим, а посадка дещо нижчою. Універсал виглядає так, ніби це офіційна сучасна версія, яку сам виробник просто забув створити. Проєктом керує дизайнер Нільс ван Рой.

Сучасні акценти без втрати характеру

Передня частина отримала чорну решітку радіатора та світлодіодну оптику. Чорні елементи продовжуються у дзеркалах та обрамленні вікон. Для прихильників класики передбачена альтернатива з хромованими деталями.

Ззаду зберегли фірмове велике скляне відкидне вікно багажника — одну з головних “фішок” оригіналу. Водночас встановлено сучасні світлодіодні ліхтарі та нові дизайнерські колеса.

Три версії з різним характером

Autoforma запропонує одразу три варіанти моделі. Forward Fashionista стане найбільш сучасною та динамічною версією. Вона отримає модернізований п’ятициліндровий турбомотор T5 від Volvo, посилену гальмівну систему та більш виразний стиль. Modern Marvel і Heritage Heaven будуть ближчими до філософії класичного P1800ES з більш стриманим дизайном та акцентом на ретро-естетику.

Довге очікування для обраних

Якщо компанія збере достатньо замовлень, на створення першого автомобіля знадобиться приблизно півтора року. З урахуванням ліміту у п’ять машин на рік, шансів отримати такий універсал небагато. Це не просто реставрація, а повноцінний рестомод із сучасною технікою та індивідуальним підходом. І схоже, що Autoforma серйозно претендує на місце серед найкращих майстрів цього жанру.