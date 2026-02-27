BMW и Ford отзывают тысячи автомобилей из-за риска пожара

Компания BMW объявила отзыв 58 713 автомобилей в США из-за возможной проблемы с прокладкой жгута проводов системы кондиционирования. Дефект может проявиться во время замены салонного фильтра: в процессе обслуживания существует риск повреждения проводки, что способно вызвать короткое замыкание и перегрев, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Carscoops.

Проблема касается ряда важных моделей, в частности:

BMW M5 2025–2026 годов;

BMW M5 Touring;

BMW 5 Series 2024–2026 годов, включая электрические i5;

BMW 7 Series 2023–2025 годов, включая электрические i7.

По данным производителя, вероятность дефекта составляет менее 0,1% от общего количества автомобилей, то есть потенциально речь может идти менее чем о 60 машинах. В то же время компания не сообщает о пострадавших или подтвержденных случаях пожаров. Дилеры будут проверять состояние проводки бесплатно. При необходимости жгут заменят или добавят специальный фиксирующий кронштейн, чтобы избежать повреждения в будущем.

Ford в третий раз отзывает гибридные кроссоверы из-за батарей

Параллельно Ford расширяет отзыв гибридных кроссоверов с подзарядкой от сети. Carscoops отмечает, что новая кампания охватывает 24 690 автомобилей, среди которых Ford Escape 2023–2025 годов и Lincoln Corsair 2023–2026 годов выпуска. Причина - возможный производственный дефект высоковольтных аккумуляторных элементов.

Ford Escape PHEV

По информации регулятора, микродефекты внутри батареи могут повредить сепаратор, что способно привести к внутреннему короткому замыканию. Последствия могут быть разнообразны: потеря тяги или даже воспламенение. Аккумуляторы поставляет Samsung SDI. При этом компания оценивает, что дефект может касаться примерно 1% автомобилей из этой партии. Это уже третий отзыв, связан с той же проблемой, а общее количество потенциально пораженных машин превышает 61 тысячу.

Решения пока нет

Самая большая разница между двумя кампаниями - готовность к устранению дефекта. Если BMW уже имеет техническое решение и проводит ремонт, то Ford пока не предложил окончательного исправления. Владельцам гибридных Escape и Corsair рекомендуют использовать автоматический режим электропривода, ограничить заряд батареи до 80% и ждать официального сообщения о дальнейших шагах. Кроме того, на новые автомобили у дилеров наложен запрет продажи до момента решения проблемы.

Что это означает для рынка

Обе истории демонстрируют, насколько сложны современные автомобили. Даже мелкая ошибка в прокладке проводки или производстве батарейных элементов может обернуться масштабной сервисной кампанией. Для BMW это скорее превентивный шаг с минимальным риском, тогда как для Ford ситуация сложнее - повторная проблема с аккумуляторами может ударить по репутации гибридной линейки.