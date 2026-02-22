Дизайнер показав преміальний мінівен BMW: ідея, що може спрацювати саме в Китаї

Цифрову візуалізацію створив дизайнер Шугар Чоу, відомий як Sugar Design. Концепт демонструє, як фірмовий дизайн Neue Klasse може виглядати у кузові мінівена з акцентом на комфорт і технології, зазначає Auto24.

Дизайн у стилі Neue Klasse

Передня частина концепту виконана у новій дизайнерській мові бренду: тонкі світлодіодні фари, вузька решітка та чисті геометричні поверхні. Профіль вирізняється довгою колісною базою, великими розсувними дверима та спортивними пропорціями, що нетипово для класичних мінівенів.

Попри сімейний формат, автомобіль виглядає динамічно завдяки великим колесам, чітким лініям кузова та мінімалістичним поверхням. Передбачається трирядний салон із шістьма або сімома місцями.

Електрична архітектура та технології

Якби подібна модель з’явилася у серійному виробництві, вона, ймовірно, базувалася б на електричній платформі Neue Klasse з технологією eDrive шостого покоління. Очікується використання великої батареї, сучасної електронної архітектури та систем керування нового покоління. Така конфігурація дозволила б поєднати великий запас ходу з високою продуктивністю, а також зберегти традиційний для бренду акцент на керованості.

Потенційні конкуренти на китайському ринку

Якщо BMW вирішить увійти до сегмента преміальних мінівенів, йому доведеться змагатися з уже сформованими гравцями. Серед ключових конкурентів називають моделі від Buick, Volvo, Lexus, Toyota, Nissan, XPeng, Zeekr, Denza, Voyah, Maxus та Li Auto. Це насичений сегмент, де покупці очікують максимуму комфорту, простору та цифрових функцій.

Чи стане мінівен реальністю

Офіційних планів щодо запуску мінівена поки немає. Компанія зосереджена на кросоверах і седанах, однак масштабна продуктова стратегія до 2027 року залишає простір для експериментів. З огляду на швидке зростання попиту на преміальні багатомісні автомобілі в Китаї, ідея мінівена BMW виглядає не такою вже фантастичною. Багато незвичних концептів раніше проходили шлях від рендерів до серійних моделей.