BMW готує оновлений M5 Touring із дизайном у стилі Neue Klasse

Як і седан M5, універсал проходить через еволюційне оновлення — без радикальної революції, але з помітними штрихами майбутнього стилю бренду, зазначає Auto24.

Читайте також: BMW тихо оновила логотип: у чому різниця та на яких авто він з’явиться першим

Нова передня частина і перероблений впуск

Судячи зі шпигунських кадрів Carscoops, спереду автівки помітні суттєві зміни. З’явився новий центральний повітрозабірник, а нижня частина бампера виглядає переробленою із більш вираженою центральною секцією. Ранні прототипи натякали на оптику у стилі електромобілів i3 та iX3 нового покоління, однак поточна версія виглядає стриманіше. Можливо, частину елементів поки що приховано під камуфляжем. Задня частина майже повністю замаскована снігом, але очікується оновлений бампер і змінений дифузор без кардинальних дизайнерських змін.

Повністю новий цифровий інтер’єр

Головна технічна новинка всередині — панорамний дисплей iDrive нового покоління, розташований біля основи лобового скла. До нього додадуть окремий 17,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи, яка працюватиме на новій операційній системі BMW OS X. Інтерфейс стане більш мінімалістичним, а фізичних кнопок, імовірно, стане ще менше. Таким чином BMW інтегрує у спортивний універсал цифрову філософію Neue Klasse.

V8 адаптували під Euro 7

Оновлення торкнулося і силового агрегату. Починаючи з весни цього року, версії для країн ЄС переходять на новий алгоритм роботи двигуна з циклом Міллера та вдосконаленою системою очищення вихлопу. Усе це необхідно для відповідності екостандарту Euro 7. 4,4-літровий V8 із двома турбінами тепер розвиватиме приблизно 544 к.с. замість попередніх 585 кінських сил.

Водночас крутний момент раніше становив 750 Нм, і поки що виробник не підтвердив його зміну. Втім, загальна потужність гібридної системи залишилася без змін — близько 727 к.с. Різницю компенсували оптимізацією програмного забезпечення електромотора, без втручання в апаратну частину.

Також цікаво: BMW тихо оновила логотип: у чому різниця та на яких авто він з’явиться першим

Баланс між традицією та майбутнім

Таким чином BMW намагається зберегти характер M5 Touring водночас інтегруючи в нього нову дизайнерську ДНК та сучасні екологічні вимоги. Повноцінна прем’єра оновленої версії очікується ближче до 2027 року. І, судячи з перших прототипів, це буде не революція, а продумана еволюція з акцентом на цифровізацію та відповідність новим нормам.