Росія обходить "автомобільні санкції" та масово ввозить закордоні авто

У більшості випадків дорікати автомобільним брендам за те, що їх техніка через треті країни потрапляє до Росії, не варто – машини йдуть туди контрабандою. Про це пише Авто24.

При цьому автомобілі "сірого імпорту" ввозяться до РФ через південні пункти пропуску офіційно зі сплатою обов'язкових митних та податкових платежів, включаючи утильзбір.

Китай – постачальник №1

Вироблені в Китаї автомобілі європейських брендів взагалі йдуть навпрошки без якихось обмежень, оскільки КНР та РФ між собою ніяких торгових перепон не мають. Щоправда, ряд європейських брендів, які мають спільні підприємства в Китаї, заборонили постачати в Росію машини китайського виробництва з їх логотипом.

Кругова діаграма показує розподіл реєстрацій ключових іноземних брендів у Росії за підсумками 2025 року. Інфографіка: Reuters

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen та інші компанії з країн, які запровадили санкції, заявили, що забороняють продажі до Росії та намагаються запобігати несанкціонованому експорту. Водночас вони визнають, що розслідування таких порушень є складним і тривалим процесом.

Санкційні перепони умовні

За підрахунками експертів Reuters, котрі посилаються на статистику Autostat, у 2025 році в Росії було продано майже 130 тисяч автомобілів із країн, що запровадили санкції, і майже половина з них була виготовлена в Китаї.

Загалом із початку повномасштабної війни в Росії продано понад 700 тисяч таких автомобілів. Минулого року росіяни придбали майже 30 тисяч Toyota (з них майже 24 тисячі – китайського виробництва) і близько 7 тисяч Mazda (майже всі – з Китаю).

Європейський "канал сірих авто" працює справно

Німецькі преміальні бренди торік побили усі попередні рекорди. Втім, класичний сегмент також пішов в плюс, встановивши у своїй ніші потужні рекорди.

Преміальні німецькі бренди в Росії за підсумками 2025 року:

BMW – 16 742 од. (+42%):

– 16 742 од. (+42%): Mercedes-Ben z – 9 430 од.(+35%);

z – 9 430 од.(+35%); Audi – 4556 од. (+43%);

– 4556 од. (+43%); Porsche – 325 од. (+12%).

Діаграма показує продажі в Росії автомобілів китайського виробництва німецьких, японських та південнокорейських брендів. Інфографіка: Reuters

Продажі BMW в Росії не припинялися

Офіційно у виробника діє заборона на продаж нової техніки в РФ. В Росії техніка BMW з нульовим пробігом (без врахування нульового пробігу) офіційно продається з гарною динамікою зростання.

2025 році до Росії ввезено 64 тисячі автомобілів BMW, що на 44% більше, ніж 2024 року. При цьому імпорт нових автомобілів BMW зріс на третину (34%) до 18 тисяч одиниць. Ввезення BMW з пробігом збільшилося вдвічі (+49%) до 46 тисяч штук.

Частка нових BMW китайського складання становила трохи більше 40%, а серед вживаних BMW китайських автомобілів менше 10%. В основному обсяги BMW йдуть з шильдиком Made in Germany.

Головні транзитні напрямки ввезення нових BMW – Киргизія (31,8%) та Білорусь (23,1%). Майже половила імпортних BMW з пробігом (48%) прибула з Південної Кореї.

Коротко про бренд BMW на торішньому ринку Росії. Інфографіка: Автостат

Російський ТОП-5 моделей нових автомобілів BMW відносяться до лінійки кросоверів "X":

Х3 - 5,2 тис. од;

Х5 - 3,1 тис.од;

Х1 - 1,9 тис. од;

Х7 -1,8 тис. од;

Х6 - 1,8 тис. од.

Продажі Mercedes-Benz в Росії також не припинялися

У 2025 році імпорт легкових автомобілів Mercedes-Benz зріс на 47%, було ввезено 36,6 тисячі легкових автомобілів Mercedes-Benz. року.

При цьому Імпорт нових Mercedes-Benz зріс на 30% до 10,2 тисячі одиниць. Ввезення легкових Mercedes-Benz з пробігом збільшилося значно більше - до 26,4 тисячі штук (+55%).

Майже всі нові автомобілі Mercedes-Benz (98,9%) мають потужність понад 160 к.с. Частка таких авто із пробігом теж велика 79,5%.

Частка китайського збирання вкрай мала. Усього 5,3% за новими автомобілями та 4,5% по автомобілях з пробігом. Понад 85% автомобілів Mercedes-Benz (як нових, так і вживаних) було зібрано в Німеччині.

Основний транзитний напрямок для нових автомобілів дала Білорусь (42%). Звідти надійшло 4,3 тисячі автомобілів.

При цьому найбільша динаміка (+300%) спостерігалася із Південної Кореї (2 тис. шт). Вживані Mercedes-Benz із Південної Кореї зайняли майже половину імпорту (46%). Другий напрямок – Японія (23,3%), а третій – Грузія (9,7%).

А це про перебування бренду Mercedes-Benz на росйському ринку торік. Інфографіка: Автостат

Модельний ряд нових Mercedes-Benz очолює брутальний позашляховик Gelandewagen (2,2 тис. штук). До топ-5 входять кросовери GLS, GLC, GLE, а також бізнес-седан Е-каса.

Топ-5 моделей Mercedes-Benz із пробігом скромніші. Тут лідирує С-клас (5,2 тис. шт). До п'ятірки також входять Е-клас, GLE, S-клас та GLC.

Санкції довго не живуть

Будь-які заборони на імпорт техніки в Росію іншими країнами носить тимчасовий характер, бо "на всі ці заборони постійно знаходяться нові лазівки".

"В основному ввозили через Киргизстан. Але у березні цю «дірочку» обіцяють прикрити", – зазначає експерт у своєму дослідженні.