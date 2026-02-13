Россия обходит "автомобильные санкции" и массово ввозит зарубежные автомобили

В большинстве случаев упрекать автомобильные бренды за то, что их техника через третьи страны попадает в Россию, не стоит – машины идут туда контрабандой. Об этом пишет Авто24.

При этом автомобили "серого импорта" ввозятся в РФ через южные пункты пропуска официально с уплатой обязательных таможенных и налоговых платежей, включая утилизационный сбор.

Китай является поставщиком №1

Произведенные в Китае автомобили европейских брендов вообще идут напрямик без каких-либо ограничений, поскольку КНР и РФ между собой никаких торговых преград не имеют. Правда, ряд европейских брендов, которые создали совместные предприятия в Китае, запретили поставлять в Россию машины китайского производства с их логотипом.

Круговая диаграмма показывает распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России по итогам 2025 года. Инфографика: Reuters

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и другие компании из стран, которые ввели санкции, заявили, что запрещают продажи в Россию и пытаются предотвращать несанкционированный экспорт. В то же время они признают, что расследование таких нарушений является сложным и длительным процессом.

Санкционные преграды условные

По подсчетам экспертов Reuters, которые ссылаются на статистику Autostat, в 2025 году в России было продано почти 130 тысяч автомобилей из стран, введших санкции, и почти половина из них была изготовлена в Китае.

Всего с начала полномасштабной войны в России продано более 700 тысяч таких автомобилей. В прошлом году россияне приобрели почти 30 тысяч Toyota (из них почти 24 тысячи – китайского производства) и около 7 тысяч Mazda (почти все – из Китая).

Европейский "канал серых авто" работает исправно

Немецкие премиальные бренды в прошлом году побили все предыдущие рекорды. Впрочем, классический сегмент также пошел в плюс, установив в своей нише мощные рекорды.

Премиальные немецкие бренды в России по итогам 2025 года:

BMW – 16 742 ед. (+42%):

– 16 742 ед. (+42%): Mercedes-Ben z – 9 430 ед.(+35%);

z – 9 430 ед.(+35%); Audi – 4556 ед. (+43%);

– 4556 ед. (+43%); Porsche – 325 ед. (+12%).

Диаграмма показывает продажи в России автомобилей китайского производства немецких, японских и южнокорейских брендов. Инфографика: Reuters

Продажи BMW в России не прекращались

Официально у производителя действует запрет на продажу новой техники в РФ. В России техника BMW с нулевым пробегом (без учета нулевого пробега) официально продается с хорошей динамикой роста.

2025 году в Россию ввезено 64 тысячи автомобилей BMW, что на 44% больше, чем 2024 года. При этом импорт новых автомобилей BMW вырос на треть (34%) до 18 тысяч единиц. Ввоз BMW с пробегом увеличился вдвое (+49%) до 46 тысяч штук.

Доля новых BMW китайской сборки составила чуть более 40%, а среди подержанных BMW китайских автомобилей менее 10%. В основном объемы BMW идут с шильдиком Made in Germany.

Главные транзитные направления ввоза новых BMW – Киргизия (31,8%) и Беларусь (23,1%). Почти половила импортных BMW с пробегом (48%) прибыла из Южной Кореи.

Коротко о бренде BMW на прошлогоднем рынке России. Инфографика: Автостат

Российский ТОП-5 моделей новых автомобилей BMW относятся к линейке кроссоверов "X":

Х3 - 5,2 тыс. ед;

Х5 - 3,1 тыс.ед;

Х1 - 1,9 тыс. ед;

Х7 -1,8 тыс. ед;

Х6 - 1,8 тыс. ед.

Продажи Mercedes-Benz в России также не прекращались

В 2025 году импорт легковых автомобилей Mercedes-Benz вырос на 47%, было ввезено 36,6 тысячи легковых автомобилей Mercedes-Benz. года.

При этом Импорт новых Mercedes-Benz вырос на 30% до 10,2 тысячи единиц. Ввоз легковых Mercedes-Benz с пробегом увеличился значительно больше - до 26,4 тысячи штук (+55%).

Почти все новые автомобили Mercedes-Benz (98,9%) имеют мощность более 160 л.с. Доля таких авто с пробегом тоже велика 79,5%.

Доля китайской сборки крайне мала. Всего 5,3% по новым автомобилям и 4,5% по автомобилям с пробегом. Более 85% автомобилей Mercedes-Benz (как новых, так и подержанных) было собрано в Германии.

Основное транзитное направление для новых автомобилей дала Беларусь (42%). Оттуда поступило 4,3 тысячи автомобилей.

При этом наибольшая динамика (+300%) наблюдалась из Южной Кореи (2 тыс шт). Подержанные Mercedes-Benz из Южной Кореи заняли почти половину импорта (46%). Второе направление – Япония (23,3%), а третий – Грузия (9,7%).

А это о пребывании бренда Mercedes-Benz на российском рынке в прошлом году. Инфографика: Автостат

Модельный ряд новых Mercedes-Benz возглавляет брутальный внедорожник Gelandewagen (2,2 тыс. штук). В топ-5 входят кроссоверы GLS, GLC, GLE, а также бизнес-седан Е-касса.

Топ-5 моделей Mercedes-Benz с пробегом более скромные. Здесь лидирует С-класс (5,2 тыс. шт). В пятерку также входят Е-класс, GLE, S-класс и GLC.

Санкции долго не живут

Любые запреты на импорт техники в Россию другими странами носит временный характер, потому что "на все эти запреты постоянно находятся новые лазейки".

"В основном ввозили через Кыргызстан. Но в марте эту "дырочку" обещают прикрыть", – отмечает комментатор в своем исследовании.