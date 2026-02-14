BMW тихо оновила логотип: у чому різниця та на яких авто він з’явиться першим

Під час презентації нового BMW iX3 багато хто звернув увагу на платформу, пропорції та програмну начинку, але майже ніхто не помітив змін у логотипі. А вони є — і досить показові, помітили в Auto24.

Що змінилось

Найпомітніше нововведення — зникнення внутрішнього хромованого кільця, яке раніше відокремлювало чорний обідок від синьо-білих секторів, що символізують баварський прапор. Разом із ним зник і хром навколо самих секторів. У результаті емблема виглядає простішою, «чистішою» і більш пласкою.

Чорний зовнішній обідок також змінив характер. Замість глянцю тепер використовується сатиново-матове покриття. Сині та білі сегменти стали трохи насиченішими, завдяки чому логотип виглядає сучасніше та краще читається на кузові.

Без блакитного кільця: кінець «електричного маркера»

Цікаво, що BMW не стала повертати світло-блакитне кільце, яким раніше позначали електрифіковані моделі на кшталт i3 чи i8. У рамках філософії Neue Klasse компанія відмовляється від окремих візуальних маркерів для електромобілів.

Ідея проста: електропривод більше не екзотика, а норма. Тому логотип має бути універсальним для всієї лінійки — від ДВЗ до електрокарів.

Чому BMW пішла на редизайн

Дизайн-директор BMW Oliver Heilmer пояснює, що завданням команди було зберегти спадковість, але додати точності та якості деталей. Літери отримали вишуканішу текстуру, а білі поверхні тепер розташовані ближче до зовнішнього кільця.

Формально логотип став пласким, але фізично він не повністю гладкий — при дотику все ще відчуваються рельєфні елементи. Це той випадок, коли мінімалізм поєднується з преміальністю, а не замінює її.

Де з’явиться новий шильдик і чи можна його купити

Першою моделлю з оновленим логотипом став BMW iX3 зразка 2026 року. Згодом новий шильдик отримають рестайлінгові та наступні покоління інших моделей BMW. Йдеться не лише про капот — емблеми зміняться на кормі, ковпачках коліс і кермі.

Для тих, хто вже замислився про заміну емблеми на своєму авто, BMW навіть підготувала окремий артикул.

Новий логотип має діаметр 82 мм і вже з’явився у продажу в Європі приблизно за 70 євро. Втім, він підходить не до всіх моделей, і на старіших BMW може встановлюватися некоректно.

Маленька деталь, що говорить про великі зміни

Оновлений логотип — це не просто косметика. Він чітко вписується у загальний курс BMW на спрощення форм, цифровізацію та переосмислення бренду в електричну епоху. І хоча зміни виглядають стримано, саме такі деталі зазвичай найкраще показують, куди рухається марка.