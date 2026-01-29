BMW iX3 майже розпродано до кінця 2026 року

Попит на iX3 виявився настільки високим, що BMW змушена терміново коригувати виробничі плани, аби скоротити час очікування для клієнтів і не допустити багатомісячних черг, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Auto News.

Читайте також: Дизайнер показав, яким може бути BMW X5 через рік

Третина всіх електрозамовлень BMW у Європі

З моменту дебюту минулої осені BMW iX3 зумів зібрати близько третини всіх замовлень на електромобілі бренду в Європі. І це попри те, що перші поставки клієнтам стартують лише у березні. Повідомляється, що значна частина виробничих квот уже зарезервована, що фактично означає розпроданий модельний рік. Щоб уникнути дефіциту та перенесення поставок на зиму 2026–2027 років, BMW прискорює запуск другої зміни на своєму новому заводі в угорському Дебрецені.

Перший електричний завод BMW працює на максимум

Завод у Дебрецені став першим підприємством BMW, побудованим виключно для виробництва електромобілів. У перспективі він має випускати до 150 000 машин на рік, однак наразі виробництво лише набирає обертів. Стрімке зростання попиту на iX3 змушує компанію прискорювати темпи значно раніше, ніж планувалося. Фактично ера Neue Klasse стартувала швидше й гучніше, ніж очікували навіть у самій BMW.

iX3 — ключ до успіху всієї Neue Klasse

BMW iX3 є першою серійною моделлю на абсолютно новій платформі Neue Klasse та водночас демонстрацією нового дизайнерського підходу бренду. Саме на цій архітектурі пізніше з’явиться і нове покоління BMW 3 Series, дебют якого очікується вже цього року. Сильний інтерес до електричного кросовера вважається дуже позитивним сигналом для майбутнього електричного спортивного седана, який має стати одним із ключових гравців у новій стратегії бренду.

Більше зарядки, більше стилю, більший запас ходу

Як ми писали раніше, BMW паралельно працює над тим, щоб зробити iX3 ще привабливішим. Модель отримає нову опцію AC Charging Professional, яка дозволяє заряджатися змінним струмом потужністю до 22 кВт. Також система підтримує функцію Vehicle-to-Load, тобто автомобіль може живити зовнішні електропристрої потужністю до 3,7 кВт.

Також цікаво: BMW готує подовжений iX3: для кого та коли чекати прем’єри

Разом із технічними оновленнями з’являться нові варіанти персоналізації. Для BMW iX3 запропонують три нові кольори кузова, оновлені декоративні елементи салону, кермо BMW Individual та сталевий поріг багажника. Версії з пакетом M Sport отримають фірмовий ключ із кольоровими смужками M.