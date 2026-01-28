BMW оновлює модельний ряд навесні 2026 року: які автівки отримали зміни

Повністю електричні BMW iX1 та BMW iX2 з весни 2026 року оснащуватимуться новою силовою електронікою з карбідно-кремнієвими напівпровідниками. Йдеться про SiC-інвертори, які підвищують ефективність електроприводу та зменшують енергоспоживання у змішаному циклі WLTP, повідомляє Auto24.

Компанія BMW каже, що у результаті запас ходу BMW iX1 eDrive20 та xDrive30 збільшиться приблизно на 40 кілометрів. Аналогічне покращення отримають і обидві версії BMW iX2. Це дозволяє компактним електрокросоверам залишатися конкурентоспроможними без змін у батареях чи силових установках.

BMW iX3: швидша зарядка змінним струмом і нові кольори

BMW iX3 отримає нову опцію AC Charging Professional, яка підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кВт. Крім того, система включає функцію Vehicle-to-Load, що дозволяє використовувати автомобіль як джерело живлення для зовнішніх електропристроїв потужністю до 3,7 кВт.

Разом із технічними оновленнями з’являться й нові варіанти оздоблення. Для iX3 стануть доступними три нові кольори кузова, а також нові дизайнерські елементи інтер’єру, включно з кермом BMW Individual та сталевим порогом багажника. Версії з пакетами M Sport отримають ключ із фірмовими смужками M.

BMW M готується до стандарту Euro 7

Однією з ключових новин стало оновлення силових агрегатів BMW M5 та BMW XM XM Label з урахуванням майбутнього стандарту викидів Euro 7, який почне діяти в Європі з 2027 року. BMW M заздалегідь адаптує свої флагманські моделі, щоб уникнути різких змін у майбутньому.

У BMW M5 модернізували бензиновий V8 у складі гібридної системи, оптимізувавши керування двигуном, систему очищення вихлопу та впровадивши цикл Міллера. Потужність ДВЗ зменшилась, однак загальна системна віддача залишилась незмінною на рівні 727 кінських сил. Завдяки цьому седан і універсал M5 зберігають свої динамічні характеристики.

BMW XM Label також отримав доопрацьований 4,4-літровий V8 із циклом Міллера. Загальна потужність гібридної системи залишилась на рівні 748 к.с., що дозволяє XM Label утримувати статус найпотужнішої серійної моделі BMW M.

Більше комфорту в стандарті для масових моделей

З весни 2026 року BMW 1 серії та BMW 2 серії Gran Coupé у стандартній комплектації отримають двозонний автоматичний клімат-контроль. Також для обох моделей розширено палітру кольорів кузова, включно з новими відтінками BMW Individual та можливістю замовлення чорного даху. BMW 4 серії Купе, Кабріолет і Gran Coupé з пакетом M Sport тепер можна буде оснастити карбоновими корпусами дзеркал M Carbon, що підкреслює спортивний характер моделей.

Комплект для ремонту шин Plus і нова емблема BMW

BMW поступово розширює перелік моделей, для яких комплект для ремонту шин Plus стає стандартним обладнанням. З весни 2026 року його отримають, зокрема, BMW X3, BMW 5 серії Sedan, BMW 2 серії Gran Coupé, BMW 7 серії та BMW iX. Крім того, з лютого 2026 року всі моделі BMW отримають оновлену емблему на капоті. Одночасно з цим бренд переходить на новий логотип M, підкреслюючи оновлення корпоративної айдентики.