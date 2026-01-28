Дизайнер показав, яким може бути BMW X5 через рік

За чутками, новий X5 отримає стилістику Neue Klasse й запропонує рекордно широкий вибір силових установок: від бензинових і дизельних до гібридів, повністю електричних версій і навіть водневої модифікації, повідомляє Auto24.

BMW X5 досі є одною з найважливіших моделей в історії марки. Саме він став точкою входу BMW у світ кросоверів. Упродовж років X5 залишався відносно стриманим у дизайні, уникаючи радикальних експериментів, які часто викликали суперечки навколо інших моделей бренду. Наразі нове покоління вже проходить активну фазу тестувань, що підтверджують шпигунські фото закамуфльованих прототипів. А поки BMW тримає офіційний дизайн у таємниці, до діла взялися цифрові художники.

Неофіційний погляд на BMW X5 G65

Один із таких поглядів представив YouTube-канал AutoYa, який створив CGI-візуалізацію можливого вигляду BMW X5 2027 року з внутрішнім індексом G65. Автор проєкту нагадує, що нинішнє покоління G05 дебютувало ще у 2018 році, а у 2023-му отримало оновлення для 2024 модельного року. Тож поява абсолютно нової генерації виглядає логічним і своєчасним кроком. У своїй роботі дизайнер активно використовує фірмові елементи Neue Klasse, адже цей стиль вже підтверджений як майбутнє BMW на роки вперед.

Neue Klasse у новому форматі

Віртуальний BMW X5 отримав повністю перероблену передню частину. Тонкі фари поєднуються зі світлодіодними денними ходовими вогнями, формуючи сучасний і технологічний образ. Між ними — чорна панель, під якою розмістилися компактні вертикальні решітки радіатора, значно стриманіші за нинішні гігантські “ніздрі”.

Передній бампер прикрашає складний геометричний візерунок, що додає кросоверу футуристичності. Бічний профіль загалом зберігає знайомі пропорції X5, але без класичних дверних ручок. Замість них використано сучасні приховані елементи, які підкреслюють перехід до нового дизайнерського етапу.

Інтер’єр з прицілом на електрифікацію

Хоча рендерів задньої частини немає, автор зосередився на салоні. За основу взято інтер’єр нового BMW iX3, що натякає на сильний акцент на цифровізації та електрифікації. Віртуальний художник також продемонстрував широку палітру кольорів для кузова і декілька варіантів оздоблення салону, підкреслюючи преміальний характер майбутньої моделі. Звісно, цей проєкт не має офіційного статусу, але він дає уявлення про те, в якому напрямку може рухатися BMW з новим X5.