BMW iX3 почти распродан до конца 2026 года

Спрос на iX3 оказался настолько высоким, что BMW вынуждена срочно корректировать производственные планы, чтобы сократить время ожидания для клиентов и не допустить многомесячных очередей, сообщает Auto24, ссылаясь на данные Auto News.

Треть всех электрозаказов BMW в Европе

С момента дебюта прошлой осенью BMW iX3 сумел собрать около трети всех заказов на электромобили бренда в Европе. И это несмотря на то, что первые поставки клиентам стартуют только в марте. Сообщается, что значительная часть производственных квот уже зарезервирована, что фактически означает распроданный модельный год. Чтобы избежать дефицита и переноса поставок на зиму 2026–2027 годов, BMW ускоряет запуск второй смены на своем новом заводе в венгерском Дебрецене.

Первый электрический завод BMW работает на максимум

Завод в Дебрецене стал первым предприятием BMW, построенным исключительно для производства электромобилей. В перспективе он должен выпускать до 150 000 машин в год, однако пока производство только набирает обороты. Стремительный рост спроса на iX3 заставляет компанию ускорять темпы значительно раньше, чем планировалось. Фактически эра Neue Klasse стартовала быстрее и громче, чем ожидали даже в самой BMW.

iX3 - ключ к успеху всей Neue Klasse

BMW iX3 является первой серийной моделью на совершенно новой платформе Neue Klasse и одновременно демонстрацией нового дизайнерского подхода бренда. Именно на этой архитектуре позже появится и новое поколение BMW 3 Series, дебют которого ожидается уже в этом году. Сильный интерес к электрическому кроссоверу считается очень позитивным сигналом для будущего электрического спортивного седана, который должен стать одним из ключевых игроков в новой стратегии бренда.

Больше зарядки, больше стиля, больший запас хода

Как мы писали ранее, BMW параллельно работает над тем, чтобы сделать iX3 еще более привлекательным. Модель получит новую опцию AC Charging Professional, которая позволяет заряжаться переменным током мощностью до 22 кВт. Также система поддерживает функцию Vehicle-to-Load, то есть автомобиль может питать внешние электроустройства мощностью до 3,7 кВт.

Вместе с техническими обновлениями появятся новые варианты персонализации. Для BMW iX3 предложат три новых цвета кузова, обновленные декоративные элементы салона, руль BMW Individual и стальной порог багажника. Версии с пакетом M Sport получат фирменный ключ с цветными полосками M.