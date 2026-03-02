BMW случайно раскрыла названия будущих моделей 2027 года

Компания ранее обещала представить около 40 новых или обновленных автомобилей до конца следующего года, и опубликованный сайтом Motor1 список показывает, насколько амбициозной является эта программа, отмечает Auto24.

Полноприводный BMW M2

Одной из главных новостей является появление версии M2 xDrive. Это означает, что самый компактный полноценный автомобиль подразделения M впервые получит полный привод. Нынешняя заднеприводная версия с механической коробкой передач останется в продаже, но новый вариант ориентирован на максимальное сцепление и динамику. Ожидается, что система полного привода добавит примерно 50–60 кг массы. Ориентировочная стартовая цена может превысить 75 000 долларов, что соответствует позиционированию модели в верхней части сегмента компактных спорткупе.

Новая 3-я серия и электрические седаны

В утечке также упоминается M350 xDrive - новый вариант M Performance для следующего поколения BMW 3 Series. Он, предположительно, заменит нынешний M340i. Параллельно BMW готовит электрические седаны i3 40 xDrive и i3 50 xDrive. Они будут технически связаны с новым BMW iX3 и будут использовать общую платформу Neue Klasse.

Расширение электрических кроссоверов

Список моделей подтверждает появление купеобразного электрического кроссовера BMW iX4 в версиях 40 xDrive и 50 xDrive. Он станет более стильным, но менее практичным альтернативным вариантом iX3. В сегменте больших SUV ожидается новое поколение BMW X5 и его электрическая версия iX5 60 xDrive. Это подтверждает стратегический переход бренда к параллельному развитию ДВС и электрических моделей.

Будущее флагманов и спортивных моделей

Обновленная BMW 7 Series получит новую версию M Performance с двигателем V8. В то же время двигатель V12, предположительно, останется эксклюзивом для Rolls-Royce. В ближайшие годы также ожидаются электрические версии моделей подразделения M, а развитие линейки кроссоверов продолжится новыми поколениями больших SUV.

Стратегия Neue Klasse набирает обороты

Утечка подчеркивает главное направление развития BMW - быструю электрификацию модельного ряда наряду с модернизацией традиционных силовых установок. Новые электромобили, гибриды и спортивные модели должны закрепить позиции бренда в премиальном сегменте до конца десятилетия.