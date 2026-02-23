Вживані електромобілі у США подешевшали, але не всі

Після скасування федерального кредиту на електромобілі 30 вересня 2025 року вартість електромобілів у США почала змінюватися нерівномірно. Як повідомляє дослідницька компанія iSeeCars, ціни на вживані Tesla зросли на 4,3%, тоді як середній показник по інших електрокарах просів на 3,6%. Паралельно частка електромобілів на вторинному ринку впала на 20%.

Tesla йде проти ринку

На перший погляд здається, що ринок вживаних електрокарів укріпився: середня ціна EV після скасування кредитів підросла на 3,5%, тоді як авто з ДВЗ подешевшали на 2%. Але цей ефект майже повністю забезпечила Tesla.

У вересні середня ціна вживаної Tesla становила 30 040 доларів, а вже у січні — 31 329 доларів. Якщо ж прибрати Tesla зі статистики, картина протилежна: інші електромобілі (без преміального та малотиражного Porsche Taycan) подешевшали з 24 629 до 23 738 доларів.

Фактично Tesla утримує вартість брендом і лояльністю клієнтів. І це відбувається в момент, коли ринок загалом охолов.

Масові моделі втратили найбільше

Найбільше просіли в ціні доступні та масові електрокари. Серед них — Hyundai Kona Electric, Volkswagen ID.4, Kia Niro EV та Nissan Leaf. Вони втратили від 500 до 1 500 доларів, а деякі — понад 5% вартості.

Це логічно: саме ці моделі найбільше залежали від державного стимулу у 7 500 доларів. Коли підтримка зникла, виробникам і дилерам довелося компенсувати втрату знижками.

Показово, що й нові електромобілі (без урахування Tesla) подешевшали на 2,3%, тоді як нові бензинові та дизельні авто, навпаки, додали 2,5%. Різниця майже п’ять відсоткових пунктів — серйозний сигнал.

Частка електроморбілів на вторинному ринку падає

Ще один тривожний індикатор — частка електромобілів серед продажів авто віком 1–5 років зменшилась на 20% між вереснем 2025 та січнем 2026 року. Рік тому в цей же період був приріст майже на 19,5%.

Тобто ринок не просто коригує ціни — змінюється попит. Покупці стали обережнішими без державної підтримки.

Нові електромобілі: хто просів найбільше

Серед нових моделей найбільше втратили у ціні масові електрокари: Hyundai Ioniq 5, Chevrolet Equinox EV, Jeep Wagoneer S, Ford F-150 Lightning, Volkswagen ID. Buzz та Kia Niro EV. Зниження — від 2 000 до 7 200 доларів.

Це ще раз підтверджує: найбільше залежали від держпідтримки саме масові моделі, орієнтовані на чутливого до ціни покупця.

Що це означає для України

Американський ринок — головне джерело імпорту вживаних електромобілів в Україну. Якщо масові EV дешевшають у США, це з часом відобразиться і на українських цінах.

Втім, приклад Tesla показує інше: сильний бренд і стабільний попит дозволяють утримувати вартість навіть без субсидій. Для українських покупців це означає, що Tesla й надалі залишатиметься дорожчою на «вторинці» порівняно з іншими електрокарами.

Загальний висновок простий: державні стимули реально формують ринок. Без них масовий сегмент просідає, а преміум тримається за рахунок бренду та лояльної аудиторії.