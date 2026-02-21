Електромобілі втрачають до 30% запасу ходу взимку: дослідження 34 моделей

Чи падає запас ходу електромобіля взимку? Так.

За даними американської компанії Recurrent, яка проаналізувала понад 30 000 авто та сотні мільйонів кілометрів реального пробігу, при 0°C електрокари втрачають у середньому 22% запасу ходу порівняно з «ідеальними» 20–25°C. За –7°C втрати ще більші.

До речі скільки живе батарея електромобіля

Скільки реально втрачають електрокари

Дослідження охопило 34 популярні моделі на ринку США. Результати показали значний розкид.

Найкраща модель зберігає 88% запасу ходу при 0°C. Найгірша — лише 69%. Тобто різниця між моделями сягає майже 20 відсоткових пунктів.

При –7°C середній показник по ринку падає до 70%. І це вже потрібно враховувати під час зимових поїздок трасою, де висока швидкість ще більше зменшує реальний пробіг.

Чому холод «з’їдає» кілометри

Причин дві — хімічна та енергетична.

У холоді хімічні процеси в батареї сповільнюються. Зростає внутрішній опір, зменшується доступна потужність. Але головна причина втрати пробігу — опалення салону.

У бензинових авто для обігріву використовується «дармове» тепло двигуна внутрішнього згоряння. В електромобілі такого джерела немає. Тому система опалення бере енергію безпосередньо з тягової батареї.

До речі як не вбити батарею електромобіля

Тепловий насос — ключова опція для зими

Моделі з тепловим насосом мають у середньому на 10% кращий показник запасу ходу при 0°C.

Тепловий насос працює за принципом кондиціонера навпаки: він переносить тепло з навколишнього повітря в салон і на батарею. На кожну одиницю спожитої електроенергії може генерувати 3–4 одиниці тепла. Це значно ефективніше за резистивний обігрівач.

Втім, за температур, близьких до –18°C, перевага теплового насоса майже нівелюється.

Tesla — лідер у холоді

Аналітика показує, що моделі Tesla стабільно демонструють одні з найкращих результатів у мороз. Компанія ще з 2021 року впровадила систему Octovalve — комплексне управління тепловими потоками між батареєю, салоном та силовою установкою. Це дозволяє ефективно повторно використовувати тепло та зменшувати втрати енергії.

General Motors робить ставку на комфорт

Натомість частина моделей GM показала нижчі результати. Йдеться, зокрема, про Cadillac Lyriq, Chevrolet Equinox EV та Chevrolet Blazer EV.

Дослідники припускають, що виробник раніше активує енергоємний резистивний обігрівач, щоб забезпечити більш теплий салон. Це підвищує комфорт, але скорочує запас ходу.

Також цікаво де в Україні купили найбільше електромобілів

Чи небезпечні зимові втрати для батареї

Ні. Втрата пробігу взимку — тимчасова. Після підвищення температури запас ходу повертається до нормального рівня. Холод не спричиняє довгострокової деградації акумулятора.

Як мінімізувати зимові втрати

Найефективніша стратегія — попередній прогрів під час зарядки. Краще нагріти авто, поки воно підключене до мережі, ніж витрачати батарею вже в дорозі.

Корисно використовувати підігрів сидінь і керма замість максимального обігріву салону. Варто враховувати, що швидкі зарядки взимку можуть працювати повільніше, поки батарея не прогріється.

Що це означає для України

Для українських водіїв ці цифри цілком актуальні. За температури близько 0°C варто одразу закладати мінус 20–25% до паспортного пробігу. А під час зимових поїздок трасою — ще більше.

Втім, для щоденного міського використання сезонні коливання не є критичними. Найбільший вплив вони мають саме під час далеких подорожей, коли потрібно покладатися на публічну зарядну інфраструктуру.