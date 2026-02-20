Скільки живе батарея електромобіля: реальні дані про втрату ємності

У новому звіті компанії Geotab йдеться про оновлену оцінку стану батарей електромобілів на основі даних більш ніж 22 700 машин 21 марки. Як повідомляє виробник телематичних рішень Geotab, середня річна деградація акумуляторів становить 2,3%, що дещо більше за 1,8%, зафіксовані у дослідженні 2024 року.

Батареї служать довше, ніж планують автопарки

Показник 2,3% означає, що за 10 років батарея втрачає близько чверті своєї початкової ємності. Іншими словами, електромобіль із батареєю 60 кВт·год через десятиліття матиме приблизно 46–48 кВт·год корисної ємності. Для більшості користувачів і корпоративних автопарків це вкладається у типовий цикл експлуатації.

У Geotab підкреслюють: попри активніше використання швидкісної зарядки та інтенсивніший режим експлуатації, сучасні батареї залишаються «придатними до роботи» значно довше, ніж триває стандартний період володіння автомобілем.

Швидка зарядка – головний фактор ризику

Найпомітніший вплив на деградацію має потужність зарядки. Автомобілі, які регулярно використовують DC-станції понад 100 кВт, демонструють до 3,0% втрати ємності на рік. Для машин, що переважно заряджаються від AC або менш потужних джерел, цей показник становить близько 1,5%.

Фактично різниця майже подвійна. Це важливий сигнал для українських власників електромобілів, де інфраструктура швидкісних станцій активно розвивається, а DC-зарядка часто використовується як основний сценарій.

Водночас дослідження спростовує жорсткі міфи про необхідність постійно тримати заряд у вузькому «ідеальному» діапазоні. Суттєве прискорення зношування фіксується лише тоді, коли авто понад 80% часу перебуває у стані майже повного або майже повністю розрядженого акумулятора.

Клімат має значення, але не вирішальне

Автомобілі, що експлуатуються в жаркому кліматі, втрачають у середньому на 0,4% ємності більше щороку порівняно з регіонами з помірною температурою. Однак цей фактор значно слабший за вплив потужності заряджання.

Для України це означає, що сезонні перепади температур менш критичні, ніж регулярне використання надпотужних зарядних станцій.

Інтенсивність використання: допустимий компроміс

Авто з високими щоденними пробігами мають приблизно на 0,8% швидшу деградацію, ніж машини з мінімальним використанням. Проте для комерційних автопарків це компенсується економічною ефективністю: більша продуктивність знижує вартість кілометра пробігу протягом життєвого циклу.

З погляду економіки володіння, помірне прискорення зносу батареї є прийнятною платою за активну експлуатацію.

Що таке SOH і чому це важливо

Стан батареї визначається показником SOH (state of health). Новий акумулятор має 100% SOH, і цей показник поступово зменшується. Наприклад, батарея 60 кВт·год із SOH на рівні 80% фактично поводиться як 48-кіловатна.

Наявність точних телематичних даних дозволяє автопаркам контролювати реальну ємність, прогнозувати залишкову вартість автомобіля та коригувати стратегію зарядки.

Що це означає для українського ринку

Для України, де частка вживаних електромобілів залишається високою, питання деградації батареї є критичним для формування ціни. Показник у 2,3% на рік підтверджує, що більшість сучасних моделей зберігають прийнятний ресурс навіть після кількох років експлуатації.

Водночас ринок швидкісних зарядних станцій стрімко зростає. І саме поведінка власників — частота DC-зарядки та звичка тримати авто постійно «на 100%» — стає ключовим фактором довгострокової вартості електромобіля.