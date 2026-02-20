Сколько живет батарея электромобиля: реальные данные о потере емкости

В новом отчете компании Geotab говорится об обновленной оценке состояния батарей электромобилей на основе данных более чем 22 700 машин 21 марки. Как сообщает производитель телематических решений Geotab, средняя годовая деградация аккумуляторов составляет 2,3%, что несколько больше 1,8%, зафиксированных в исследовании 2024 года.

Батареи служат дольше, чем планируют автопарки

Показатель 2,3% означает, что за 10 лет батарея теряет около четверти своей первоначальной емкости. Другими словами, электромобиль с батареей 60 кВт-ч через десятилетие будет иметь примерно 46–48 кВт-ч полезной емкости. Для большинства пользователей и корпоративных автопарков это укладывается в типичный цикл эксплуатации.

В Geotab подчеркивают: несмотря на активное использование скоростной зарядки и интенсивный режим эксплуатации, современные батареи остаются "пригодными к работе" значительно дольше, чем длится стандартный период владения автомобилем.

Быстрая зарядка – главный фактор риска главный фактор риска

Самое заметное влияние на деградацию имеет мощность зарядки. Автомобили, которые регулярно используют DC-станции более 100 кВт, демонстрируют до 3,0% потери емкости в год. Для машин, что преимущественно заряжаются от AC или менее мощных источников, этот показатель составляет около 1,5%.

Фактически разница почти двойная. Это важный сигнал для украинских владельцев электромобилей, где инфраструктура скоростных станций активно развивается, а DC-зарядка часто используется как основной сценарий.

В то же время исследование опровергает жесткие мифы о необходимости постоянно держать заряд в узком "идеальном" диапазоне. Существенное ускорение износа фиксируется только тогда, когда авто более 80% времени находится в состоянии почти полного или почти полностью разряженного аккумулятора.

Климат имеет значение, но не решающее

Автомобили, эксплуатируемые в жарком климате, теряют в среднем на 0,4% емкости больше ежегодно по сравнению с регионами с умеренной температурой. Однако этот фактор значительно слабее влияния мощности зарядки.

Для Украины это означает, что сезонные перепады температур менее критичны, чем регулярное использование сверхмощных зарядных станций.

Интенсивность использования: допустимый компромисс

Авто с высокими ежедневными пробегами имеют примерно на 0,8% более быструю деградацию, чем машины с минимальным использованием. Однако для коммерческих автопарков это компенсируется экономической эффективностью: большая производительность снижает стоимость километра пробега в течение жизненного цикла.

С точки зрения экономики владения, умеренное ускорение износа батареи является приемлемой платой за активную эксплуатацию.

Что такое SOH и почему это важно

Состояние батареи определяется показателем SOH (state of health). Новый аккумулятор имеет 100% SOH, и этот показатель постепенно уменьшается. Например, батарея 60 кВт-ч с SOH на уровне 80% фактически ведет себя как 48-киловаттная.

Наличие точных телематических данных позволяет автопаркам контролировать реальную емкость, прогнозировать остаточную стоимость автомобиля и корректировать стратегию зарядки.

Что это значит для украинского рынка

Для Украины, где доля подержанных электромобилей остается высокой, вопрос деградации батареи является критическим для формирования цены. Показатель в 2,3% в год подтверждает, что большинство современных моделей сохраняют приемлемый ресурс даже после нескольких лет эксплуатации.

В то же время рынок скоростных зарядных станций стремительно растет. И именно поведение владельцев - частота DC-зарядки и привычка держать авто постоянно "на 100%" - становится ключевым фактором долгосрочной стоимости электромобиля.