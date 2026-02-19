Где в Украине купили больше всего электромобилей

По данным Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили 2873 легковых автомобиля на электротяге (BEV).

Регионы с наибольшим количеством регистраций

Киев - 393 единицы, из них 44 процента подержанные авто.

Киевская область - 277 единиц, 60 процентов подержанные.

Львовская область - 241 единица, 84 процента бывшие в употреблении.

Днепропетровская область - 229 единиц, 50 процентов бывшие в употреблении.

Одесская область - 210 единиц, 61 процент бывшие в употреблении.

Таким образом, в большинстве регионов основную долю составляют электромобили с пробегом, особенно во Львовской области, где доля импортируемых подержанных авто превышает четыре пятых от всех регистраций.

Бестселлеры среди новых электромобилей

В сегменте новых авто лидером в большинстве указанных регионов стал BYD Leopard 3.

В то же время в столице чаще всего выбирали BYD Yuan Up, что свидетельствует о несколько иной структуре спроса в Киеве по сравнению с областями.

Бестселлеры среди подержанных электромобилей

Tesla Model 3 стала самой популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных электрокаров в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Во Львовской области лидером стал Nissan Leaf - модель, которая традиционно остается одним из самых массовых электромобилей на вторичном рынке Украины.

Общая тенденция

Январские данные подтверждают стабильную концентрацию регистраций электромобилей в столице и крупных регионах, а также доминирование импортируемых подержанных авто в структуре спроса. В то же время растет доля новых моделей китайского производства, что постепенно меняет баланс на первичном рынке электротранспорта.