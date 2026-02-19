Где в Украине купили больше всего электромобилей

BYD Leopard 3
По данным Укравтопром, в январе украинский автопарк пополнили 2873 легковых автомобиля на электротяге (BEV).
Регионы с наибольшим количеством регистраций
- Киев - 393 единицы, из них 44 процента подержанные авто.
- Киевская область - 277 единиц, 60 процентов подержанные.
- Львовская область - 241 единица, 84 процента бывшие в употреблении.
- Днепропетровская область - 229 единиц, 50 процентов бывшие в употреблении.
- Одесская область - 210 единиц, 61 процент бывшие в употреблении.
Таким образом, в большинстве регионов основную долю составляют электромобили с пробегом, особенно во Львовской области, где доля импортируемых подержанных авто превышает четыре пятых от всех регистраций.
Бестселлеры среди новых электромобилей
В сегменте новых авто лидером в большинстве указанных регионов стал BYD Leopard 3.
В то же время в столице чаще всего выбирали BYD Yuan Up, что свидетельствует о несколько иной структуре спроса в Киеве по сравнению с областями.
Бестселлеры среди подержанных электромобилей
Tesla Model 3 стала самой популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных электрокаров в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Во Львовской области лидером стал Nissan Leaf - модель, которая традиционно остается одним из самых массовых электромобилей на вторичном рынке Украины.
Общая тенденция
Январские данные подтверждают стабильную концентрацию регистраций электромобилей в столице и крупных регионах, а также доминирование импортируемых подержанных авто в структуре спроса. В то же время растет доля новых моделей китайского производства, что постепенно меняет баланс на первичном рынке электротранспорта.