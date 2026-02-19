Де в Україні купили найбільше електромобілів

За даними Укравтопром, у січні український автопарк поповнили 2873 легкові автомобілі на електротязі (BEV).

Регіони з найбільшою кількістю реєстрацій

Київ — 393 одиниці, з них 44 відсотки вживані авто.

Київська область — 277 одиниць, 60 відсотків вживані.

Львівська область — 241 одиниця, 84 відсотки вживані.

Дніпропетровська область — 229 одиниць, 50 відсотків вживані.

Одеська область — 210 одиниць, 61 відсоток вживані.

Таким чином, у більшості регіонів основну частку становлять електромобілі з пробігом, особливо у Львівській області, де частка імпортованих уживаних авто перевищує чотири п’ятих від усіх реєстрацій.

Бестселери серед нових електромобілів

У сегменті нових авто лідером у більшості зазначених регіонів став BYD Leopard 3.

Водночас у столиці найчастіше обирали BYD Yuan Up, що свідчить про дещо іншу структуру попиту у Києві порівняно з областями.

Бестселери серед вживаних електромобілів

Tesla Model 3 стала найпопулярнішою моделлю серед ввезених з-за кордону вживаних електрокарів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У Львівській області лідером став Nissan Leaf — модель, яка традиційно залишається одним із наймасовіших електромобілів на вторинному ринку України.

Загальна тенденція

Січневі дані підтверджують стабільну концентрацію реєстрацій електромобілів у столиці та великих регіонах, а також домінування імпортованих уживаних авто у структурі попиту. Водночас зростає частка нових моделей китайського виробництва, що поступово змінює баланс на первинному ринку електротранспорту.